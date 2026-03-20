Conflicto en Medio Oriente: informe señala subas de hasta 15% en combustibles en Argentina

Los datos fueron obtenidos por el observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). Foto archivo.

Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) registró en marzo incrementos significativos en los precios de los combustibles en Argentina, con subas que alcanzan hasta el 15% según el tipo de producto. El relevamiento se da en un contexto de tensiones internacionales en el mercado energético y cambios en las variables locales.

Fuente: elaboración propia en base a SE, CECHA Y Surtidores.com

De acuerdo con el reporte, al 20 de marzo los precios de las naftas y el gasoil acumulan en el mes un incremento ponderado del 15% y 14,6%, respectivamente. En el detalle por producto, la nafta súper presenta una suba del 16,2%, la premium del 11,7%, el gasoil común del 15,6% y el gasoil premium del 12,1%.

Estos incrementos se reflejan en los precios relevados para la misma fecha, con valores de $1.813 por litro para la nafta súper, $1.987 para la premium, $1.867 para el gasoil común y $2.041 para el gasoil premium.

Fuente: elaboración propia en base a SE, CECHA Y Surtidores.com

El informe incorpora además el contexto del mercado internacional, señalando que el barril de petróleo Brent promedió los USD 95 en las últimas semanas. Este valor funciona como referencia para la evolución de los combustibles, en un escenario donde las variaciones del precio del crudo impacta sobre toda la cadena energética.

Fuente: elaboración propia en base a SE, CECHA Y Surtidores.com

No obstante, el documento aclara que las estimaciones de precios utilizadas no contemplan escenarios con el barril por encima de los USD 100, lo que implica que eventuales aumentos adicionales en el mercado internacional podrían trasladarse a los precios locales.

En este marco, el informe también analiza el margen de refinación, conocido como crack spread, como indicador clave de la rentabilidad del sector. Este margen representa la diferencia entre el valor de los combustibles obtenidos (principalmente naftas y gasoil) y el costo del petróleo crudo utilizado como insumo, y se mide en dólares por barril.

Fuente: elaboración propia en base a SE, CECHA Y Surtidores.com

El relevamiento muestra que este indicador tuvo variaciones a lo largo del último año, con niveles elevados hacia fines de 2025 en un contexto de precios internacionales del crudo relativamente bajos. Esto sugiere que la dinámica de precios de los combustibles no depende exclusivamente del valor del petróleo, sino también de factores asociados al proceso de refinación y comercialización.

Por otra parte, el informe incluye un análisis comparativo del precio de los combustibles a nivel nacional, evidenciando diferencias entre provincias en función de variables logísticas, impositivas y comerciales.

En conjunto, los datos muestran que durante marzo los combustibles registraron aumentos relevantes en Argentina, en línea con la evolución de variables internacionales y locales que inciden en su formación de precios. El informe se inscribe dentro del seguimiento mensual de tarifas y subsidios, que releva el comportamiento de los principales componentes del costo energético y su impacto en la economía.

¿Cómo se ubican Neuquén y Río Negro en el mapa nacional?

El informe confirma una fuerte dispersión tarifaria en el servicio eléctrico a nivel nacional, con un dato clave para la región patagónica: Neuquén y Río Negro se ubican entre las jurisdicciones con mayores costos para los usuarios residenciales sin subsidios.

Fuente: elaboración propia en base a cuadros tarifarios de distribuidoras.

De acuerdo al relevamiento, la factura eléctrica promedio nacional para un hogar sin subsidios se ubica en $80.527 mensuales. Sin embargo, esa media es ampliamente superada en algunas provincias. En particular, Neuquén presenta el mayor desvío del país, con tarifas un 91% superiores al promedio nacional, lo que implica prácticamente duplicar el costo medio.

Fuente: elaboración propia en base a cuadros tarifarios de distribuidoras.

Río Negro también aparece en el grupo de provincias con tarifas más elevadas, junto con Mendoza y Puerto Madryn, aunque a cierta distancia del extremo neuquino.

El informe destaca que la diferencia entre las jurisdicciones más caras y más baratas del país supera los 130 puntos porcentuales. Mientras Neuquén encabeza el ranking, en el otro extremo se ubican provincias como La Rioja, con tarifas un 41% por debajo del promedio.

Esta disparidad refleja un sistema eléctrico con fuertes heterogeneidades regionales. Las diferencias responden a múltiples factores, entre ellos: estructuras de costos propias de cada red de distribución, marcos regulatorios provinciales y locales, composición impositiva, y el ritmo de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Qué explica el mayor costo en la Patagonia

Si bien el informe no atribuye una única causa al posicionamiento de Neuquén y Río Negro, sí remarca que la dispersión tarifaria es “multicausal” y depende tanto de variables estructurales como regulatorias. En ese contexto, el mayor peso relativo de los costos de distribución, sumado a particularidades de cada sistema provincial, termina impactando en la factura final que pagan los usuarios.

En ese escenario, ambas provincias quedan posicionada entre las regiones de mayor costo eléctrico. A nivel país, en usuarios sin subsidios, la factura eléctrica se compone en promedio de:

33% costo de la energía,

41% distribución (VAD),

26% impuestos.

El informe también señala un cambio relevante en el esquema energético nacional: en marzo de 2026 no hay subsidios en el precio del gas natural, lo que eleva la cobertura del costo de abastecimiento al 99% para usuarios residenciales. En electricidad, en tanto, la cobertura promedio del sistema alcanza el 72% vía tarifas, con el Estado cubriendo el 28% restante.

Este reordenamiento del esquema de subsidios, junto con la actualización de cuadros tarifarios, contribuye a explicar el encarecimiento relativo del servicio en distintas regiones.