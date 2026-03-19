Para frenar el precio del petróleo, Estados Unidos analiza liberar 140 millones de barriles de crudo iraní

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó la medida para contener los precios de la energía. (Foto: gentileza Reuters)

En un giro pragmático para contener la escalada de los combustibles, el gobierno de los Estados Unidos anunció que evalúa «despenalizar» el petróleo iraní que actualmente se encuentra bloqueado en alta mar. Según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, existen aproximadamente 140 millones de barriles en barcos cisterna que podrían volcarse al mercado global de manera inmediata.

«En los próximos días, podríamos levantar las sanciones al petróleo iraní que está sobre el agua», afirmó Bessent en diálogo con Fox Business. El funcionario precisó que esa cifra representa entre 10 días y dos semanas de suministro mundial, una inyección de liquidez física que busca deprimir los precios que se mantienen por encima de los 100 dólares desde hace quince días.

Una estrategia contra el desabastecimiento físico

Bessent fue tajante al explicar que la Casa Blanca no busca intervenir en los mercados financieros o de futuros, sino «abastecer los mercados físicos». El objetivo es cubrir el bache de entre 10 y 14 millones de barriles diarios que dejaron de circular debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz y los recientes ataques a petroleros.

Esta maniobra no es inédita: el Tesoro de EE. UU. aplicó recientemente una medida similar con 130 millones de barriles de petróleo ruso que también estaban sancionados y varados. Además, Washington evalúa una nueva liberación unilateral de sus Reservas Estratégicas de Petróleo, que se sumaría a la acción conjunta de 400 millones de barriles ya acordada con el G7 la semana pasada.

El rol de Japón y la desconfianza con China

La estrategia estadounidense para estabilizar el flujo de crudo incluye la formación de una alianza de seguridad marítima. El presidente Donald Trump recibirá este jueves a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para discutir la participación de la marina japonesa en la protección de los buques que atraviesan el Estrecho de Ormuz, ruta vital de la que Japón obtiene la mayor parte de su energía.

Bessent también aprovechó para lanzar una dura crítica contra China, calificándola como un proveedor «poco confiable» de productos refinados. Según el funcionario, el gigante asiático ha dejado de exportar combustible para aviones y otros derivados a sus vecinos de Asia, agravando la crisis logística en la región. Con este combo de medidas (liberación de reservas, levantamiento de sanciones y patrullaje aliado), la administración Trump apuesta a «enfriar» un mercado que hoy tiene al mundo en vilo y que impacta de lleno en la inflación global.