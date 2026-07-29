Terremoto en Japón: confirmaron 18 muertos, más de 100 heridos y siguen buscando sobrevivientes entre los derrumbes

El número de víctimas fatales por el terremoto de magnitud 7,1 que golpeó a la isla de Kyushu (Japón), aumentó. Un nuevo informe compartido por las autoridades confirmó 18 muertos, más de 100 heridos y aseguró que sigue buscando sobrevivientes entre los escombros.

Las cifras fueron anunciadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que declaró: «Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras».

Lo que dejó el terremoto en Japón

En el centro comercial AEON, ubicado en Kashima, el sismo provocó una explosión en uno de sus piso. La situación derivó en el derrumbe de techos y paredes, dejando descubierto su estructura metálica. Como resultado, 3.000 personas fueron evacuadas, cuatro murieron y tres personas seguían desaparecidas.

«La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal», precisó un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo. El representante contó que “ocho personas fueron rescatadas en el lugar, entre ellas cinco heridas”.

Por su parte, la cadena pública japonesa NHK informó que unas 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 edificios se derrumbaron.

El responsable de planificación de contramedidas contra sismos y tsunamis, Shinji Kiyomoto, indicó en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona e instó a los residentes a tomar precauciones durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo.

Los servicios en la región afectada están suspendidos, incluso algunas aerolíneas tuvieron que cancelar vuelos como medida de precaución.

En tanto, el ejército japonés movilizó a 3.600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.

#Japón ⚠️💬 | Las autoridades japonesas elevaron a tres los muertos por un terremoto de magnitud 7,1 en el sur del archipiélago, incluyendo dos fallecidos por el derrumbe de un centro comercial en el que siguen desaparecidas una decena de personas, y a más de 200 los heridos.… pic.twitter.com/RE48O4E5Nr — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) July 28, 2026

En medio de las réplicas, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que fue levantada tiempo después al notar la falta de actividad para que se manifieste este fenómeno.

Con información de AFP y AP