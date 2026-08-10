Jubilados ANSES: inicio de pagos en agosto 2026 con aumento y bono confirmado

Este lunes 10 de agosto 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con la ejecución de los desembolsos para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En sintonía con las normativas vigentes, las liquidaciones de ANSES en agosto 2026 llegan con una actualización por movilidad del 1,89%, en cumplimiento con el índice de inflación reportado por el INDEC.

De esta manera, los adultos mayores que perciben las escalas iniciales cuentan con certezas en sus cuentas sueldo, dando inicio a un cronograma diario por terminación de documento que ordenará la afluencia de público en las sucursales bancarias.

Agosto 2026: los montos para los jubilados de ANSES

La actualización de haberes, oficializada mediante la Resolución 232/2026, modificó las escalas básicas del régimen contributivo, aunque volvió a evidenciar el efecto del retraso en los complementos de asistencia directa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la estructura monetaria de la jubilación mínima de ANSES, bajo las siguientes pautas:

Haber Mínimo Base : registró un ajuste por movilidad que elevó el haber de $411.989,33 a un piso de $419.775,93.

: registró un ajuste por movilidad que elevó el haber de $411.989,33 a un piso de $419.775,93. Bono de Contingencia : se acreditó la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos, conformando un total bruto unificado de $481.989,33. Para los beneficiarios con haberes superiores a la mínima pero inferiores al techo de $481.989,33, el bono se liquida de forma proporcional.

: se acreditó la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos, conformando un total bruto unificado de $481.989,33. Para los beneficiarios con haberes superiores a la mínima pero inferiores al techo de $481.989,33, el bono se liquida de forma proporcional. Impacto Real: como el bono permanece congelado en su valor nominal desde marzo 2024, el aumento real efectivo de bolsillo para quienes perciben la mínima con el plus integrado se reduce a un 1,62%. Por su parte, la jubilación máxima del sistema trepó a $2.824.694,49.

Es clave destacar que para los residentes de Río Negro y Neuquén, estas cifras base se incrementan sustancialmente por la aplicación del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), un beneficio protectorio regional que se liquida sobre el haber básico ordinario y genera un cobro neto de bolsillo superior al informado en las planillas nacionales.

Agosto 2026: cronograma de pagos ANSES confirmado para jubilaciones y pensiones

El planeamiento financiero de la Administración Nacional de la Seguridad Social distribuirá los depósitos en dos bloques temporales, según el rango de ingresos de los titulares:

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto 2026.

lunes 10 de agosto 2026. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto 2026.

martes 11 de agosto 2026. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto 2026.

miércoles 12 de agosto 2026. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto 2026.

jueves 13 de agosto 2026. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto 2026.

viernes 14 de agosto 2026. Lunes 17 de agosto: Sin actividad bancaria por el feriado nacional en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Sin actividad bancaria por el feriado nacional en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto 2026.

martes 18 de agosto 2026. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto 2026.

miércoles 19 de agosto 2026. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto 2026.

jueves 20 de agosto 2026. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto 2026.

viernes 21 de agosto 2026. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto 2026.

Jubilados con ingresos superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto 2026.

martes 25 de agosto 2026. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto 2026.

miércoles 26 de agosto 2026. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto 2026.

jueves 27 de agosto 2026. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto 2026.

viernes 28 de agosto 2026. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto 2026.

Para verificar la correcta liquidación del haber, la asignación del bono y los descuentos de la obra social (PAMI), los beneficiarios o apoderados pueden ingresar a la plataforma online o a la aplicación móvil Mi ANSES.

Completando el acceso seguro con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los usuarios tienen la opción de consultar y descargar de forma gratuita el recibo previsional digital antes de acudir a las terminales electrónicas.