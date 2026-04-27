¿Cuáles son los líquidos del gas natural y que rol cumplen en Vaca Muerta?

El procesamiento de los líquidos del gas natural (NGL, por sus siglas en inglés) es un paso fundamental en la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas en Argentina, ya que permite separar el gas seco (metano) de otros componentes como el etano, propano, butano y la gasolina natural. Debido a los grandes proyectos que se vienen a futuro, vale la pena mencionar cuál es su función dentro de la industria de los hidrocarburos.

Puede ser común confundir los NGL con el gas natural licuado (GNL), pero no son lo mismo. Mientras que el GNL es gas procesado para ser transportado en forma líquida a través de buques metaneros, los NGL son líquidos asociados al gas natural, que pueden ser procesados y aprovechados para distintos usos que impactan en la vida cotidiana y en la industria.

Uno de ellos es la fabricación de gas licuado de petróleo (GLP) compuesto principalmente de butano y propano. Es muy usado en garrafas, y medios de transporte: se trata de un combustible con un precio menor a la gasolina, además de ser versátil, eficiente y de bajo impacto ambiental

Cumplen además un rol clave dentro de la industria petroquímica: el etano es usado para producir etileno, que una materia prima para la fabricación de plásticos; mientras a partir del propano y el butano se produce polipropileno, un plástico aún más versátil y resistente.

También son aprovechados para la gasolina natural, que se utiliza principalmente para aumentar el octanaje al mezclarse con gasolina comercial, como disolvente o para emplearse en la industria petroquímica.

A diferencia del petróleo crudo (que se transporta a través de oleoductos) o el gas seco (en gasoductos), los NGL se transportan a través de poliductos, a través del donde se movilizan estos componentes desde Vaca Muerta hacia las plantas correspondientes.

El mapa del fraccionamiento de los NGL en Argentina

En Argentina, se pueden destacar a tres iniciativas que cumplen un papel importante en el desarrollo de la infraestructura de separación y fraccionamiento de estos líquidos, a cargo de Compañía Mega, Transportadora Gas del Sur (TGS) e YPF.

Compañía Mega es la empresa más importante en este aspecto, al procesar cerca del 40% de los NGL provenientes de la Cuenca Neuquina. Está integrada por YPF, Petrobras y Dow, y cuenta con una planta separadora en el área Loma La Lata (en cercanías de Añelo) y una planta fraccionadora en Bahía Blanca.

También es la mayor exportadora de Gas Licuado de Petróleo (GLP), abarcando un papel central en el abastecimiento del mercado interno, así como la mayor productora y proveedora de etano para la industria petroquímica nacional.

TGS es la principal empresa transportista del país, pero también tiene peso en el área de los líquidos del gas debido a los trabajos que realiza en el Complejo General Cerri, también ubicado en Bahía Blanca. En marzo de 2026, anunció su intención de invertir 3.000 millones para transformar la planta de tratamiento Tratayén en una fraccionadora.

Por último, cabe mencionar que YPF abrirá una nueva planta de fraccionamiento de gases en la costa de Río Negro, en una zona cercana a Punta Colorada, siendo parte de su proyecto Argentina LNG. Según el gobierno provincial, será «la más grande del país», y tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas al día.