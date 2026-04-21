La Rioja suma interes de una empresa china para inversiones en minería y energía 

Esta visita marca un hito en la relación bilateral, transformando los memorandos de entendimiento firmados previamente por el gobernador Ricardo Quintela en acciones concretas sobre el territorio. Foto gentileza.

En el marco del fortalecimiento de las relaciones internacionales y el desarrollo productivo provincial, una importante delegación técnica de la empresa china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. visitó la provincia de La Rioja.

Según indicaron desde la provincia, el objetivo de la visita es concretar la exploración de áreas clave para la inversión en los sectores de minería y energía, dando continuidad a los acuerdos estratégicos iniciados durante la misión oficial a China en 2025.

Los equipos de la empresa asiática, junto a profesionales de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y equipos técnicos de distintas áreas del Gobierno de La Rioja, inician hoy una agenda de trabajo que incluye el relevamiento de zonas con potencial geológico y energético.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó la importancia de este encuentro: “Estamos muy contentos, después de la visita del gobernador y un equipo de trabajo en China en aquella misión que asistimos en el 2025, se firmaron algunos memorandos de entendimiento a partir de los cuales los equipos de las empresas Hainan Trailblazer y EMSE, pudieron seguir trabajando».

Por otra parte, Bazán señaló que «hoy se concreta la visita de la importante delegación política y técnica de esta empresa tan importante, que manifiesta en concreto su voluntad de explorar las posibilidades de inversión en la provincia con áreas de interés en Minería y Energía”.

Asimismo, detalló que «los técnicos van a visitar algunas localidades del Interior considerando oportunidades de desarrollo de generación de trabajo en el sur y oeste de la Provincia, lo que nos da mucha expectativa a futuro”. Desarrollo regional y generación de empleo La agenda de la comitiva china no se limita a la Capital, sino que se extiende a puntos estratégicos de algunas localidades del Sur y Oeste riojano.

El interés de Hainan Trailblazer se centra en minerales críticos para la transición energética, como el litio y las tierras raras, así como en proyectos de energías renovables.

La llegada de la firma asiática es vista como una oportunidad fundamental para la transferencia tecnológica y la creación de puestos de trabajo genuinos en departamentos del interior, consolidando a La Rioja como un polo de atracción para capitales extranjeros que buscan sostenibilidad y desarrollo industrial.

Con este avance, el Gobierno Provincial reafirma su política de apertura al mundo, buscando diversificar la matriz económica y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales bajo estándares de responsabilidad ambiental y social.

Estuvieron presentes representantes de la empresa Trailblazer New Materials Technology; los ministros de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez; las secretarias de Minería, Ivanna Guardia; de Relaciones Exteriores, Mariana Urbano; y el secretario de Ambiente, Santiago Azulay.