Cuenta regresiva para las represas del Comahue: vencen los pagos y el Gobierno espera dólares clave

Las cuatro represas más importantes de Neuquén y Río Negro se preparan para cambiar de manos el próximo jueves 8 de enero, con la toma de posesión de las nuevas empresas concesionarias. Antes, sin embargo, se producirá un hito relevante y es el vencimiento del plazo para pagar las acciones de los complejos, fijado para este martes 6.

La adjudicación de las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados se materializó el 30 de diciembre, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó la resolución 2124/2025 en una edición especial del Boletín Oficial difundida en horas de la tarde.

La operación financiera que debería concretarse durante el transcurso de hoy implicaría el ingreso de poco más de 700 millones de dólares hacia las arcas del Estado nacional.

Nuevas concesiones hidroeléctricas: dólares frescos en una semana compleja

La transacción ocurre en un momento particular para el Gobierno, que el próximo viernes enfrenta un vencimiento de deuda por 4.200 millones de dólares y podría usar, precisamente, una porción de lo recaudado por las concesiones para cancelar esa obligación.

Fuentes del sector consultadas por Diario RÍO NEGRO informaron que la mayor parte del monto ya fue cancelado por las compañías energéticas mediante una transferencia bancaria a una cuenta individualizada por la Tesorería General de la Nación, como se indicó en la resolución de la semana pasada.

En el mismo escrito se estableció como fecha para la toma de posesión el próximo 8 de enero a las 12, instruyendo a las concesionarias salientes para que «tomen las acciones necesarias a los fines de coordinar dicho acto».

Según precisó Infobae, el pago de las acciones se había establecido en pesos, obligando a las empresas a cambiar sus dólares en el mercado local. Finalmente, se acordó que la transferencia también se pudiera hacer en divisa estadounidense.

Hasta ayer, el Gobierno tenía en su poder unos 1.800 millones de dólares para cumplir con el vencimiento del viernes, poco menos del 50% del total. En ese esquema, los recursos provistos por las hidroeléctricas del Comahue podrían ser claves para completar la cuenta.

Nuevas concesiones hidroeléctricas: las empresas adjudicadas

El concurso internacional que definió a las flamantes operadores finalizó en noviembre y, un mes después, se avanzó con la adjudicación. Como ya se informó, la concesión de Piedra del Águila quedó en manos de Central Puerto, que ofertó 245 millones de dólares.

El complejo de El Chocón, en tanto, fue otorgado al consorcio liderado BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., que junto a empresas como MSU Green Energy y Orazul, acercó un monto de 235.671.294 dólares.

Finalmente, los activos de Alicurá y Cerros Colorados se adjudicaron al grupo encabezado por Edison Holding S.A. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos.

Para el complejo Alicurá, la oferta que se impuso fue de 162.040.002,17 dólares, mientras que para la central de Cerros Colorados el monto final ascendió a los 64.174.002,32 dólares.