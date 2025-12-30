De un proyecto de tesis a impulsar la segunda central solar de Corrientes: el aporte de un egresado de la UNNE

Con un trabajo centrado en el desarrollo de energías renovables, Tomás Luque Varela obtuvo el título de Ingeniero Electromecánico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) tras defender su proyecto final orientado a la energía solar. Su propuesta abordó el análisis técnico y económico de una planta solar fotovoltaica de 20 megavatios a instalarse en el barrio Santa Catalina de la ciudad de Corrientes, una iniciativa alineada con los planes provinciales y municipales para transformar esa zona en un polo industrial y energético.

El trabajo, titulado“Análisis técnico-económico y optimización del LCOE de una planta fotovoltaica de 20 MW en Santa Catalina”, contó con la tutoría del doctor ingeniero Luis Vera, docente investigador de la facultad y actual Director de Desarrollo en Energías Renovables de la Secretaría de Energía de Corrientes. El trabajo académico se inscribe en una iniciativa impulsada por la Provincia y el Municipio de Corrientes que apunta a convertir el área de Santa Catalina en un polo industrial y energético. En ese contexto, el análisis desarrollado por el ingeniero aborda de manera integral un proyecto de central solar fotovoltaica previsto para la zona, con el objetivo de aportar información técnica y económica relevante en una etapa previa a su eventual ejecución.



La central contará con una tecnología que permite aumentar la captación de radiación solar a lo largo del día y mejorar el rendimiento global del sistema.

La planta diseñada prevé una potencia instalada de 20 MW y una producción anual estimada de 32,5 GWh, energía suficiente para abastecer el consumo promedio de unos 5.400 hogares. El diseño contempla la instalación de 31.200 módulos solares bifaciales de 640 Wp, combinados con seguidores solares a un eje.}

Ejes centrales del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto, Luque Varela analizó en detalle el comportamiento energético de la central mediante simulaciones, considerando pérdidas eléctricas, desempeño de los equipos y alternativas de diseño. Uno de los ejes centrales fue la comparación entre una configuración de estructura fija y otra con seguimiento solar. Los resultados mostraron que el uso de seguidores a un eje ofrece una mayor producción anual de energía, mejores indicadores de rendimiento y un menor costo nivelado de la energía generada, además de reducir pérdidas y optimizar la inversión inicial.

El análisis económico reflejó una estructura de costos competitiva, con una reducción del capital invertido a partir de la optimización del cableado y la disminución del número de inversores necesarios. Estos aspectos resultaron clave para mejorar la viabilidad del proyecto y reforzar su atractivo desde el punto de vista financiero, en un contexto donde la incorporación de energías renovables busca no solo beneficios ambientales, sino también eficiencia económica.

El trabajo final de Tomás Luque Varela no solo representó el cierre de su formación universitaria, sino también un aporte concreto al análisis y planificación de una obra estratégica para el desarrollo energético de Corrientes y la región.

El proyecto se inscribe en el marco de la Ley Nacional 27.191, que establece como objetivo alcanzar un 20 por ciento de participación de fuentes renovables en la matriz eléctrica argentina. En este escenario, Corrientes presenta condiciones favorables para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, gracias a sus niveles de irradiancia solar, la disponibilidad de terrenos adecuados y la cercanía a puntos de conexión con la red eléctrica.

Desde el punto de vista ambiental, la central proyectada obtuvo una calificación de bajo impacto, lo que permite su tramitación mediante un informe ambiental simplificado. Gracias a que la generación fotovoltaica no produce emisiones gaseosas ni efluentes, no se genera contaminación sonora ni afecta cursos de agua, y su impacto visual resulta compatible con el entorno.