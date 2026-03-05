¿Qué es el GNL, cómo se hace y cuál es su función?

El Gas Natural Licuado (GNL) es uno de los grandes protagonistas de la agenda energética nacional: proyectos como los gasoductos que llevan adelante el consorcio Southern Energy (SESA), o YPF con Argentina LNG, los cuales conectan Vaca Muerta con la costa de Río Negro, posicionan a la provincia para convertirse en la principal exportadora del gas licuado del país.

Entre las grandes expectativas por el papel que cumplirá en los próximos años y el impacto que promete tener tanto en la economía nacional como en la región, es importante recordar qué es el GNL, cómo se hace y cuál es la función que cumple.

El Gas Natural Licuado (GNL, también conocido como LNG, por sus siglas en inglés) es gas natural, el mismo gas que se utiliza todos los días en el hogar para la cocina, obtener agua caliente o la calefacción, pero comprimido hasta el punto de alcanzar el estado líquido.

En la naturaleza -en los pozos petroleros, por ejemplo- el gas se encuentra en estado gaseoso, valga la redundancia. Generalmente se lo transporta de un lugar a otro través de los gasoductos, de manera que llega a distintos puntos del país, o incluso a países limítrofes.

Sin embargo, para destinos más lejanos, como Europa o Asia, la única manera de exportarlo es cruzando el mar. De ahí surge la necesidad de achicar su volumen, para de esa forma optimizar el espacio y cargar la mayor cantidad posible de gas en los barcos.

La mejor forma de achicar el volumen del gas es lo que se denomina como licuefacción,. Previamente, debe realizarse el deshidratado, es decir, remover cualquier liquido o impureza que se encuentre en el gas natural, como partículas de dióxido de carbono, sulfuradas y agua. El proceso se hace solo con el metano, por lo cual si el gas a utilizar tiene por ejemplo propano y butano, los mismos deberán también ser separados previamente.

Cuando el gas ya fue deshidratado, ingresa a una planta de licuefacción que puede estar en tierra (onshore) o en un buque licuefactor, también conocido como FLNG (Gas Natural Licuado Flotante, por sus siglas en inglés). En ambos casos, el procedimiento es el mismo.

Adentro de la planta, el gas ingresa a una serie de equipos especiales donde se enfría a temperaturas extremas durante días. Es un proceso largo, en el que recorre varias veces una serie de ductos a una temperatura de -161 grados Celsius, hasta que finalmente se termina por contraerse y pasar a estado líquido.

El gas se carga desde las bóvedas al buque metanero mediante grandes mangueras. Foto: archivo.

Como resultado, el gas natural se transforma, se vuelve lóquido, en GNL. Y esto reduce su volumen 600 veces, lo que permite que en un buque metanero puedan caber al menos 81 millones de metros cúbicos. Para dimensionar esa cifra, se trata de una cantidad similar a todo el gas que se extrae en Vaca Muerta cada día.

El gas en estado líquido se reúne en grandes bóvedas, sea dentro de la planta/fábrica o en el buque licuefactor, a partir de donde se carga el gas licuado mediante mangueras a los buques metaneros (especializados para su transporte), para que lo exporten hacia el país que lo demande, en cualquier parte del mundo.

Finalmente, una vez que el GNL llegó a su destino, se realiza el proceso inverso para que vuelva a su estado natural, lo que se conoce como regasificación. De esa forma, el gas vuelve a estar disponible para su uso cotidiano, tanto en hogares como en industrias.

Cuáles son los proyectos de GNL que sacuden la agenda energética

Actualmente existen dos grandes proyectos que buscan conectar el gas natural producido en Vaca Muerta con la costa rionegrina. Ambos exportarán el GNL al mundo desde la zona cercana a Punta Colorada.

Argentina LNG es un proyecto liderado por YPF que cuenta con la participación de la petrolera italiana ENI y la árabe XRG -brazo petrolero de ADNOC- recientemente incorporada de manera oficial.

Su objetivo es exportar GNL, además de subproductos, con una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales (MTPA). Para ello, se optó por contar con dos buques de licuefacción (FNLG) en lugar de una planta fija para acelerar los tiempos y reducir costos y se espera que en noviembre se firme la decisión final de inversión y que las exportaciones inicen en 2029.

El otro proyecto es el que llevará adelante el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). Este proyecto es el más avanzado; ya tiene su decisión final de inversión sellada, por 15.000 millones de dólares en 20 años y se trabaja en la conexión a un gasoducto existente en la licitación del primero dedicado exclusivamente al GNL.

Desde SESA además ya se firmó un acuerdo con la firma alemana SEFE, para la venta de un volumen acordado de 2 millones de toneladas anuales de GNL. Ya se contrataron de dos buques de licuefacción: Hilli Episeyo, que se espera que comience a producir en 2027, y MK II, que se sumará en 2028.