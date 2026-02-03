14 años varados: el día en el que uno de los buques encargados por Venezuela salió a flote, pero nunca se fue de Argentina

La historia de los buques de Venezuela que están varados en Argentina hace más de una década recobró vida con fuerza.

Para muchos, representa un episodio que ya parecía haber quedado en el olvido, sin embargo en redes sociales se volvieron a compartir videos para dejar constancia del día en que uno de ellos salió a flote:

El día en que el buque Eva Perón salió a flote

El único barco de Venezuela que pudo salir a flote fue el Eva Perón, este comenzó a construirse en 2007 durante las presidencias de Néstor Kirchner y Hugo Chávez; y estuvo «listo» en 2012.

El 12 de julio de 2012 se realizó un acto multitudinario para su botadura. El evento se realizó en el Astillero Río Santiago, en Ensenada, y contó con la presencia del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, funcionarios nacionales y representantes de la petrolera venezolana PDVSA.

Acto de ceremonia del

El momento se celebró como un hito histórico, ya que era el buque de mayor porte construido en la Argentina en los últimos 30 años.

El barco fue lanzado al agua, pero era básicamente una «cáscara de acero«. No tenía terminados los interiores, ni los sistemas de navegación, y los pagos de Venezuela se volvieron irregulares a medida que PDVSA entraba en crisis. Pese a su avance, según fuentes oficiales, nunca fue entregado.

Actualmente permanece flotando en uno de los muelles del astillero, con un avance estimado del 98%, pero oxidándose tras 14 años de inmovilidad. Tiene 180 metros de eslora y puede transportar hasta 47 mil toneladas,

Cuál es el otro buque de Venezuela que está varado en Argentina

Por su parte, el Juana Azurduy se anunció en 2004. Mientras el Eva Perón flotaba vacío en el muelle, su hermano, el Juana Azurduy, quedó atrapado en la grada de construcción (la rampa de lanzamiento). Al día de hoy, sigue ahí, bloqueando el espacio para otros proyectos y acumulando óxido.

El buque Juana Azurduy nunca salió a flote

A finales de 2023 y principios de 2024, hubo intentos de reactivar la entrega para saldar deudas, pero la situación política actual entre los gobiernos de Argentina y Venezuela ha enfriado cualquier avance diplomático.