El 2026 llega con aumentos de combustibles: el Gobierno oficializó una nueva suba del impuesto a la nafta y el gasoil

El 2026 inicia con aumentos de combustibles: el Gobierno oficializó una nueva suba del impuesto a la nafta y el gasoil. Foto: Juan Thomes.

El Gobierno confirmó con la publicación del Boletín Oficial que habrá una actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y está previsto que impacten en el precio final en los surtidores tanto para la nafta como para el gasoil.

El nuevo incremento se confirmó a través de la publicación del decreto 929/2025 que se publicó este 30 de diciembre. Lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Suba del impuesto a la nafta y el gasoil

De acuerdo a la normativa, para la nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos tendrá un incremento fijo de $17,291 por litro, mientras que para al dióxido de carbono aumentará en $1,059 por litro.

En el caso del gasoil, la suba será de $14,390 por litro para el impuesto sobre los combustibles líquidos, de $7,792 por litro para el tratamiento diferencial previsto para algunas regiones del país, y de $1,640 por litro en el carbono.

El Gobierno aclaró que esta actualización se realiza para que los «hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, ambas fechas inclusive».

El esquema diferencial para el gasoil aplica a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza, tal como lo estipula la Ley 23.966. Estos son distritos que cuentan con un monto fijo diferencial en el impuesto sobre los combustibles líquidos para compensar las condiciones logísticas y de abastecimiento, propias de la región patagónica y de zonas que están alejadas de los grandes centros urbanos.

De esta manera a partir del próximo año, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán aplicar los nuevos montos para la liquidación de los impuestos.

Con información de Infobae