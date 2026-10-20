El Banco Nación presentó su oferta de financiamiento en la expo «Argentina Oil & Gas 2026»

En el marco de una nueva edición de la exposición “Argentina Oil & Gas 2026” (AOG Patagonia 2026), el Banco Nación volvió a ser protagonista del mayor encuentro de hidrocarburos del país, que reunió a más de 400 marcas expositoras.

Con una ubicación estratégica dentro del predio, la entidad desplegó una sólida propuesta de productos y servicios financieros en pesos y en dólares diseñados para impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo de un sector clave para la economía nacional.

Para este año, el BNA lleva adelante una acción comercial a la medida de PyMEs y grandes empresas de las actividades hidrocarburiferas y energéticas, con condiciones adaptables a cada proyecto, con una bonificación en dólares de 1 p.p.a. y hasta 36 meses, con tasas que van desde 2,75% hasta 8,50% según el plazo.

Las líneas de inversión se financian hasta el 100% del menor valor de compra o tasación en plazo de hasta 48 meses, mientras que para capital de trabajo se ofrece cobertura de hasta el 100% del contrato, y con plazos de hasta 36 meses.

En tanto, las empresas que operen con la tarjeta “PymeNación”, acceden a una herramienta integral para la adquisición de bienes y servicios. Del 19 al 23 de octubre inclusive, la entidad dispondrá de una tasa fija preferencial del 29% TNA con opciones de cuotas y diferimiento. Además, las operaciones gestionadas por “BNA Conecta” contarán con plazos de hasta 36 meses a tasa fija, garantizando a los comercios y proveedores adheridos el cobro de sus ventas en 72 horas hábiles.

En este contexto, la comitiva del BNA estuvo encabezada por el vicepresidente segundo de la entidad, Carlos Balter; el gerente General, Gastón Álvarez, y los directores, Jaquelina Truzzell y José Pérsico, quienes recorrieron la muestra acompañados por el subgerente General Principal de Negocios, Rodrigo García; el gerente Zonal Patagonia Norte, Edgardo Aguado; el subgerente General de Banca Empresas, Jorge Paz; el subgerente General del Finanzas, Mauricio Albanesse; el gerente Departamental de Estrategia y Desarrollo Comercial de Empresas, Leonardo Ruffinelli, y el gerente Departamental de Marketing, Ezequiel Adeil Pietranera.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la AOG Patagonia 2026 ofreció una destacada exhibición tecnológica, agenda académica y espacios de networking, consolidándose como el punto de encuentro neurálgico para definir el presente y futuro de la matriz energética argentina.