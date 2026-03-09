El boom exportador de Vaca Muerta: Puerto Rosales ya superó los 100 buques petroleros

Es uno de los grandes barriles que exporta el crudo desde Vaca Muerta. Foto gentileza.

El crecimiento de las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta volvió a marcar un hito logístico en la costa bonaerense. La terminal Rosa Negra de Puerto Rosales, operada por Otamerica, alcanzó las 100 operaciones de carga de crudo desde su inauguración y ya suma más de un centenar de buques atendidos.

El petrolero que marcó ese número fue el Aqua Legacy, un buque tipo Aframax de 250 metros de eslora que cargó 111.600 metros cúbicos de petróleo argentino con destino a refinerías ubicadas en Richmond, en el área de San Francisco, Estados Unidos.

Desde la empresa destacaron el logro como parte del proceso de expansión del sistema exportador del país. “Con gran alegría y orgullo compartimos que alcanzamos el centenar de buques en el nuevo muelle que impulsa las exportaciones de Vaca Muerta”, señalaron desde Otamerica al comunicar la operación.

La compañía también recordó que el proyecto Rosa Negra continúa en desarrollo. Actualmente ya se encuentran operativas las dos primeras fases de la terminal y se avanza en la construcción de una tercera posición de amarre en el muelle offshore, una ampliación que permitirá incrementar la capacidad de operaciones y acompañar el crecimiento del flujo exportador.

La infraestructura, inaugurada en junio de 2025 tras una inversión cercana a los 600 millones de dólares, cambió la escala operativa de Puerto Rosales. El proyecto incluyó la construcción de un muelle mar adentro, a unos 2 kilómetros de la costa, diseñado para recibir petroleros de gran porte y optimizar los tiempos de carga.

Además del muelle, el complejo sumó nuevas instalaciones de almacenamiento y bombeo. Entre ellas se destacan seis tanques de 50.000 metros cúbicos cada uno, que elevaron la capacidad total de la terminal a 780.000 m³ y permitieron reforzar la logística de exportación.

El desarrollo de esta infraestructura responde directamente al crecimiento sostenido de la producción de shale oil en Vaca Muerta. El petróleo se transporta hasta la costa bonaerense a través del sistema de oleoductos de Oldelval, que conecta la Cuenca Neuquina con los puntos de almacenamiento y embarque en el sur de la provincia de Buenos Aires.

En este nuevo escenario, Puerto Rosales pasó de ser un puerto con operaciones limitadas a transformarse en uno de los principales nodos de exportación de crudo del país. Desde allí parten cargamentos hacia refinerías de Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales, en línea con la expansión de la producción petrolera no convencional argentina.