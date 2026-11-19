CEPREB aclaró que no formó parte de las negociaciones y pidió a los diputados reformular el capítulo de biodiésel. Foto gentileza.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) rechaza el comunicado difundido ayer por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en el que se urge a la Cámara de Diputados a dictaminar y sancionar esta semana, sin cambios, el proyecto de Ley de Biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado.

El CAA se presenta como la entidad que nuclea a 63 cámaras “así como a las industrias de bioetanol y biodiesel”. Esa afirmación es falsa en lo que respecta al biodiésel. Detrás de la sigla del Consejo están, en los hechos, CARBIO y CIARA: las grandes aceiteras exportadoras, propietarias de grandes plantas integradas de biodiésel, que tienen una enorme capacidad ociosa por la pérdida “cómplice” de mercados externos —a los que en muchos casos exportaban por debajo del costo normal y habitual—, producto de su propia mala praxis; que invirtieron hace más de 20 años en plantas que hoy no son lo eficientes que dicen ser; y que buscan quedarse con el mercado interno de biodiésel.

Usar el paraguas de 63 cámaras para defender el interés de unas pocas empresas integradas no convierte ese interés en una posición del conjunto, ni le da un aval sectorial del que carece.

Entre esas 63 cámaras hay muchas que nada tienen que ver con los biocombustibles, e incluso son adversarias de ellos, al considerar que producen un aumento de precios en sus materias primas. Pero lo que es peor es que los comunicados del CAA en materia de biocombustibles no son sometidos al debate normal y habitual entre todos los socios. En esta materia, la política del CAA funciona como un apéndice de CIARA-CARBIO, y sus comunicados, como un contrato de adhesión.

Esa mala praxis generó la salida muy temprana de dicha entidad de la Sociedad Rural Argentina, de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Federación Agraria Argentina, que ya no son socias del Consejo y representan una parte fundamental de la cadena de valor.

Llama la atención, además, que después de tanto tiempo de insistencia el CAA no haya logrado su principal objetivo —“definir una política activa de corto plazo” con herramientas que permitieran alcanzar exportaciones por US$ 100.000 millones por año—, cuando la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) proyecta para este año exportaciones por US$ 103.200 millones, que nada tienen que ver con los objetivos del CAA.

Las genuinas elaboradoras de biodiésel no forman parte del Consejo. CEPREB representa a 25 industrias pymes, no integradas, radicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, que invirtieron exclusivamente para abastecer el mercado interno y que elaboran la mayor parte del biodiésel que hoy se utiliza en el corte obligatorio. CEPREB no es socia del CAA, no fue parte de ese “diálogo donde todos los sectores han cedido” que invoca el comunicado, y no ha cedido nada: es, precisamente, el sector al que el proyecto le pide que ceda todo.

LO QUE EL COMUNICADO DEL CAA NO DICE

No hay consenso. El CAA dice que “todos los sectores han cedido”. Los bloques de Unión por la Patria, PRO y UCR en Diputados ya plantearon que el capítulo de biodiésel debe reformularse. Pedir que se apruebe “esta semana” y sin cambios es pedir que el Congreso no discuta.

El CAA dice que “todos los sectores han cedido”. Los bloques de Unión por la Patria, PRO y UCR en Diputados ya plantearon que el capítulo de biodiésel debe reformularse. Pedir que se apruebe “esta semana” y sin cambios es pedir que el Congreso no discuta. No hay nuevas inversiones en biodiésel. El propio comunicado lo admite cuando habla de “aprovechar la capacidad instalada”. La Argentina ya tiene plantas de sobra: el proyecto no crea producción, la redistribuye, trasladando volumen de las pymes regionales hacia plantas de grandes grupos exportadores que hoy están paradas.

El propio comunicado lo admite cuando habla de “aprovechar la capacidad instalada”. La Argentina ya tiene plantas de sobra: el proyecto no crea producción, la redistribuye, trasladando volumen de las pymes regionales hacia plantas de grandes grupos exportadores que hoy están paradas. El coprocesamiento achica a las pymes. Habilitar que hasta un 3% del corte obligatorio se cubra por coprocesamiento reduce la participación efectiva de las elaboradoras tradicionales de biodiésel dentro de la mezcla.

Habilitar que hasta un 3% del corte obligatorio se cubra por coprocesamiento reduce la participación efectiva de las elaboradoras tradicionales de biodiésel dentro de la mezcla. Las economías regionales pierden. El CAA habla de “dinamizar la economía de nuestras provincias”. Las pymes de CEPREB compran aceite a extrusoras regionales y funcionan como un regulador del precio del aceite en el interior. Concentrar el corte en las aceiteras integradas debilita justamente ese entramado productivo.

La propuesta de CEPREB

CEPREB no se opone a una nueva ley ni a la competencia. Acepta que las plantas de CARBIO participen del mercado interno, siempre que eso no se haga a costa de las empresas que construyeron ese mercado. Por eso propone:

Preservar el segmento actual de las elaboradoras no integradas dentro del corte obligatorio —los 7,5 puntos que hoy abastecen—, con competencia por precio entre ellas y vigente durante toda la ley.

Que cualquier incremento del corte sea el espacio para la incorporación de nuevos actores, y no una transferencia de volumen desde las pymes.

Que Diputados se tome el tiempo necesario para corregir el capítulo de biodiésel, en lugar de convalidar a libro cerrado un texto que no fue consensuado con la industria pyme.

El CAA afirma que la ley es “fruto de un diálogo” en el que todos cedieron “en pos de un objetivo superior”. CEPREB se pregunta: si las 25 industrias pymes que representa fueran socias del Consejo Agroindustrial, ¿ese comunicado hubiera existido?

La respuesta explica por qué el Congreso no debe confundir la voz de dos cámaras con la voz de toda la agroindustria.