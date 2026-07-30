El Gobierno aprobó el proyecto número 22 del RIGI: Vicuña invertirá US$9.700 millones en cobre y generará más de 31.000 empleos

El proyecto se convertirá en uno de los mayores desarrollos mineros del país y accederá a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI. Foto gentileza.

El Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita una inversión de US$9.700 millones para el desarrollo de un complejo de cobre, oro y plata en San Juan.

La iniciativa fue presentada por Vicuña Argentina S.A., sociedad integrada por las compañías BHP y Lundin, y quedó incorporada como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La aprobación fue anunciada este jueves por el Ministerio de Economía y quedó formalizada mediante la Resolución 1154/2026, que establece que el emprendimiento cumple con las condiciones exigidas por el régimen para acceder a un esquema de estabilidad normativa e incentivos destinados a grandes inversiones.

El proyecto contempla la explotación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol además de la exploración de otras concesiones mineras vinculadas al desarrollo. De acuerdo con la presentación realizada por la empresa, cuando entre en producción generará exportaciones por unos US$2.600 millones al año y permitirá crear 31.700 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Además de las tareas de extracción de cobre, oro y plata, el plan incluye la construcción de toda la infraestructura necesaria para poner en marcha la operación. Entre las obras previstas figuran minas a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, sistemas eléctricos y de abastecimiento de agua, caminos de acceso y campamentos para los trabajadores.

La inversión total prevista asciende a US$9.737 millones, de los cuales US$9.024 millones serán considerados activos computables dentro del RIGI. El cronograma se desarrollará en dos etapas: una primera hasta fines de 2026 y una segunda que se extenderá entre 2027 y 2031.

LA INDUSTRIA MINERA EN SAN JUAN SIGUE CRECIENDO CON MÁS INVERSIONES, MÁS EMPLEO Y MÁS EXPORTACIONES



Se aprobó la incorporación al RIGI del proyecto Vicuña con una inversión inicial de más de USD 9.700 millones en la provincia de San Juan, llevado adelante por las empresas BHP y… pic.twitter.com/K8tzzp6qsd — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) July 30, 2026

Como parte de los compromisos asumidos, la empresa deberá acreditar inversiones por al menos US$2.009 millones durante los dos primeros años posteriores a la notificación de la resolución.

La normativa también fijó el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el monto mínimo de inversión comprometido y estableció que la adhesión formal del proyecto al régimen rige desde el 3 de junio de 2026. Asimismo, el emprendimiento será incorporado al Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

Con la aprobación, Vicuña podrá acceder a los beneficios previstos por el RIGI, entre ellos incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. El régimen habilita la importación de bienes de capital e insumos vinculados con informática y telecomunicaciones bajo franquicias especiales, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá otorgar una identificación tributaria específica para el proyecto.

A su vez, el Banco Central aplicará los beneficios cambiarios vinculados con la disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, y la Secretaría de Minería será la encargada de controlar el cumplimiento del plan de inversiones.