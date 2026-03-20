El Gobierno avanza en la privatización de Transener con nuevas modificaciones para la venta de acciones

La venta de acciones de Citelec —empresa controlante de Transener— es uno de los pasos centrales en el proceso de privatización de ENARSA impulsado por el Gobierno.

El Ministerio de Economía formalizó un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema de transporte eléctrico al emitir la Resolución 364/2026, que introduce cambios clave en el concurso público para la venta de acciones vinculadas a Transener.

La medida se inscribe en el marco de la Ley 27.742, que declaró sujeta a privatización a Energía Argentina S.A. (ENARSA), y del Decreto 286/2025, que autorizó el procedimiento de desinversión total de la compañía estatal en distintas etapas.

Actualmente, ENARSA posee el 50% de Citelec S.A., firma controlante de Transener S.A., la principal operadora del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. A su vez, esta estructura societaria incluye participaciones indirectas en Transener Internacional Ltda. —con operaciones en Brasil— y en Transba S.A., encargada del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.

Cambios en el proceso de privatización

La Resolución 364/2026 aprueba la incorporación de las Circulares Modificatorias N° 3 y 4 al pliego del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0002-CPU25, destinado a la venta de las acciones de ENARSA en Citelec.

Estas modificaciones responden, según se detalla la resolución, a consultas realizadas por interesados y a ajustes técnicos necesarios para garantizar los principios de transparencia, competencia y eficiencia del proceso licitatorio, en línea con lo establecido por la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Entre los cambios introducidos se incluyen los ajustes en el cronograma del proceso, las modificaciones en artículos del pliego de bases y condiciones. Además de las aecuaciones orientadas a mejorar la claridad y alcance de la convocatoria.

Cabe recordar que el proceso no contempla mecanismos de participación accionaria para empleados ni preferencias especiales, tal como lo permite la normativa vigente.

El plan oficial prevé una privatización por etapas de ENARSA, mediante la separación de sus distintas unidades de negocio. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar la continuidad de los servicios energéticos y de las obras en ejecución durante la transición al sector privado.

En este contexto, la venta de Citelec representa uno de los primeros movimientos concretos, dado su rol estratégico como controlante de Transener, operador clave del sistema eléctrico nacional.

La resolución dispone que las nuevas circulares sean publicadas en los sitios oficiales de la Secretaría de Energía, del sistema de contrataciones públicas (contratar.gob.ar ) y del portal internacional DGMARKET, por el plazo de un día.

La medida ya se encuentra en vigencia desde su dictado y forma parte de la estrategia oficial de reorganización y privatización de empresas públicas del sector energético.