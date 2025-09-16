El Gobierno prorrogó por 90 días la transición de una central hidroeléctrica clave de Chubut

El gobierno de Javier Milei extendió el plazo de transición de una central hidroeléctrica clave de Chubut

El Gobierno confirmó con la publicación del Boletín Oficial que extenderán por 90 días la concesión transitoria de una central hidroeléctrica clave de Chubut. Se trata de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo contrato original venció en junio.

La Secretaría de Energía ha emitido la Resolución 374/2025, que extiende el período de transición de la concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú.

Esta medida, que complementa una resolución previa (231/2025), se tomó para asegurar la continuidad de las operaciones y la seguridad del complejo y el río, un activo estratégico para el sistema eléctrico nacional.

Qué dice la Resolución publicada en el Boletín Oficial

La Resolución establece que la concesionaria, Hidroeléctrica Futaleufú S.A., continuará a cargo de la operación del complejo hasta el 12 de diciembre de 2025. Resaltaron que esta prórroga es fundamental para garantizar una transferencia ordenada de los activos al Estado Nacional.

A su vez informaron que la Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará ejerciendo su rol de veedora durante este período de transición, supervisando las actividades y garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Señalaron que la prórroga busca asegurar la continuidad operativa de la central, un actor clave en la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento del sistema interconectado. La medida también protege la seguridad de las personas y los bienes en la cuenca del río.

Por última invitaron a la Provincia de Chubut a que designe a un representante que colabore con la Subsecretaría de Energía Eléctrica en las tareas de supervisión y transición.