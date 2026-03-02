El Gobierno realizará una inversión de USD$ 700 millones para fortalecer el sistema eléctrico con baterías de última generación

Las unidades de almacenamiento BESS permiten estabilizar la red y responder de forma inmediata ante picos de demanda eléctrica.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación anunció la convocatoria abierta nacional e internacional para incorporar centrales nuevas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires (sin AMBA). Según se estableció en la Resolución 50/2026, el objetivo es fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir interrupciones del servicio, especialmente durante picos de demanda.

En esta etapa, se establece una potencia objetivo referencial de 700 MW con una inversión estimada en 700 millones de dólares. La iniciativa está orientada a sumar respaldo al sistema y mejorar su respuesta ante situaciones de alta exigencia, aportando mayor seguridad operativa.

El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio. Esta convocatoria se instrumentará a través de Cammesa, que será responsable del procedimiento.

La medida se apoya en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina. En ese proceso, el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a USD 540 millones.

El alto interés del sector privado se reflejó en la participación de 15 empresas, con 27 proyectos presentados por 1.347 MW. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha.

Desde el ejecutivo sostuvieron que esta nueva convocatoria es una medida más en el marco del plan que se está llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten cada vez con un mejor servicio.