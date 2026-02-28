Cerro Policía: los detalles del parque eólico de 300 MW que se proyecta en Río Negro

El proyecto "Parque Eólico Cerro Policía 300 MW" será uno de los más grandes en el país. Foto: Andrés Maripe.

Para viajar desde General Roca o Cipolletti hasta Cerro Policía, hay que atravesar más de 100 kilómetros de meseta, donde la ruta se extiende hasta el horizonte y el cielo se funde con la fauna patagónica. En un pueblo rionegrino de 285 habitantes, la llegada del parque eólico alza las expectativas en la zona, en vista de diversificar la economía local para poder seguir adelante.



A 37 kilómetros de este pueblo, en Meseta de Rentería, será donde la compañía australiana Fortescue planea llevar adelante el proyecto «Parque Eólico Cerro Policía». Estará distribuido en una superficie de 5 mil hectáreas, y contará con 300 megavatios (MW) de capacidad instalada.

Debido a su escala, se tratará de uno de los proyectos eólicos más grandes del país. Para dimensionar, contará con el triple de capacidad que Pomona (113 MW), el primer parque eólico en instalarse en Río Negro, y que está activo desde 2019.

La iniciativa en Cerro Policía incluirá 46 aerogeneradores que superarán los 100 metros de altura, y cada uno contará con un diámetro de rotor de 171 metros -casi dos canchas de fútbol- de 6,5 MW. La energía generada irá directamente al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a partir del cual llegará a casi todos los puntos del país.

El parque eólico estará ubicado a 37 kilómetros de Cerro Policía. Foto: Andrés Maripe

La directora del proyecto de Cerro Policía, Giselle Battaiotto, explicó para EnergíaON los motivos de la empresa para avanzar en la obra: “Nos interesó lo bien que estaba desarrollado, la calidad de sus mediciones, la calidad de sus estudios y los permisos que habían obtenido. Entendíamos que había que actualizarlos, pero nos pareció un proyecto que se había realizado muy bien”.

Fortescue adquirió el proyecto en 2023, y en abril de 2025 presentó a las autoridades ambientales una actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto al realizado en 2016, que era parte del plan original impulsado por el INVAP. Como parte del proceso, el 19 de marzo se realizará la Audiencia Pública.

El camino al nuevo Estudio de Impacto Ambiental

Según precisaron desde la compañía, el objetivo de la actualización del EIA aprobado es complementar los estudios que se realizaron anteriormente. De esa forma, se evaluaron los potenciales impactos ambientales y sociales relacionados con las nuevas tecnologías de aerogeneradores consideradas para el Proyecto en 2024, así como la nueva vinculación del Parque Eólico al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La Audiencia Pública se realizará el 19 de marzo en la Escuela 193 “José Sabino Rojas”, en el que participarán autoridades provinciales, representantes de Fortescue, equipos técnicos y vecinos de la localidad.

Cómo antesala a la Audiencia Pública, el lunes 23 de febrero se realizó una charla informativa donde se convocó a los vecinos de Cerro Policía, para reunirse con representantes de la empresa y autoridades provinciales. El objetivo del encuentro fue exponer los puntos clave del proyecto, así como brindar un espacio a la comunidad para las dudas acerca de cómo participar de la futura audiencia.

Cómo antesala de la Audiencia Pública, la empresa dialogó con los vecinos sobre el proyecto. Foto: Andrés Maripe.

“Nos pareció muy interesante, y lo que notamos sobre el final es que la gente, al avanzar la charla, empezó a querer hablar y expresarse para mostrar su apoyo por el proyecto, y también exponer sus dudas”, comentaron representantes de Fortescue después del encuentro.

La empresa se mantiene en contacto con los habitantes de Cerro Policía desde que adquirió la iniciativa. “Esto también sigue la línea de trabajo del equipo de comunidades de la compañía, que viene trabajando en una construcción de diálogo constante con la comunidad local, entendiendo sus necesidades, y sus expectativas”, afirmaron.

Más que energía: las expectativas de la comunidad local

Se estima que el proyecto demandará un promedio de 250 puestos de trabajo para su puesta en marcha. Según explicaron desde la compañía, se podría abrir un abanico de oportunidades en diversos rubros: desde la construcción, con obras civiles, eléctricas y creación de caminos; pasando por la logística, necesaria para el transporte de equipos y personal; hasta servicios como alimentación, suministro de agua y limpieza.

Al respecto, la Comisionada de Cerro Policía, Erica Corvalán, expresó su deseo de que “los beneficios de este gran proyecto se derramen en la comunidad. Para eso, le pedí a la empresa que hagan las obras acá, que trasladen desde acá a la gente».

La comunidad expresó sus expectativas y dudas respecto al futuro parque eólico. Foto: Andrés Maripe.

“Si bien esto es transitorio, la idea es buscar algo que quede de manera permanente. Junto con la provincia se está proyectando hacer un centro de interpretación paleontológica con un corredor turístico para diversificar la economía», añadió la Comisionada de Fomento, con el fin de que el pueblo tenga otras fuentes de ingreso, mediante el turismo y la cultura.

Marcelo, uno de los vecinos que participaron de la reunión, expresó su deseo de que se concrete el parque eólico, en vista de generar nuevas oportunidades para el pueblo. «Ojalá siga avanzando porque hace falta una nueva economía en el lugar. Acá se vive de la ganadería ovina, y es un rubro que está en decadencia” explicó.