Horacio Marín: “En 2031 vamos a estar entre las más grandes no convencionales del mundo”, la apuesta de YPF desde Vaca Muerta

En medio del crecimiento de Vaca Muerta y con foco en la expansión energética argentina, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un panorama sobre el futuro de la compañía, las inversiones proyectadas y los principales desafíos del sector. Durante su exposición en el segmento «Argentina Exporta» de la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO, dejó definiciones sobre el avance del proyecto Argentina LNG, el plan estratégico con el que la petrolera busca monetizar el gas de Vaca Muerta y posicionar al país como exportador global de gas licuado.

Además, confirmó que YPF presentó formalmente su adhesión al RIGI como parte de una hoja de ruta orientada a potenciar el desarrollo del petróleo y el gas, con nuevas inversiones, trabajo con socios estratégicos y una proyección de crecimiento de largo plazo. En ese marco, también abordó la política de combustibles, la expansión de la producción, el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el financiamiento de los proyectos clave que la compañía impulsa hacia 2027 y 2045.

Durante su presentación, Marín también abordó la política de precios de combustibles y explicó la implementación del denominado “segundo buffer”, una medida que mantiene por 30 días el precio de los combustibles en las estaciones de servicio.

Horacio Marín durante su presentación junto a la periodista Victoria Terzagui. Fotos Florencia Salto.

Horacio Marín detalló la estrategia de YPF para el precio de los combustibles en Argentina

Según explicó, en medio del conflicto en Medio Oriente, YPF decidió no trasladar de manera total el impacto del incremento internacional del petróleo. “Sabíamos que íbamos a tener que subir la nafta muchísimo, nos debemos al consumidor. Decidimos trasladar solamente el impacto de los precios de YPF”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el buffer representa una asistencia directa al consumidor. “El buffer significa YPF te ayuda. Nosotros le pagamos a las petroleras el valor real”, afirmó. Aclaró, además, que no se trata de un congelamiento de precios. “Esto no es un congelamiento de precios, eso significa que alguien decide el precio; esto no lo es. Vamos a mantener el precio de la nafta hasta que el precio del combustible sea igual al precio del petróleo”, argumentó. Según agregó, esa estrategia también impactó en la demanda, que actualmente se ubica 6,5% por encima del año anterior.

Otro de los puntos centrales fue el avance del esquema de inversiones de YPF y su presentación al RIGI. Marín señaló que se trata de una hoja de ruta que ya estaba definida y orientada al desarrollo de Vaca Muerta. Según sostuvo, la compañía trabaja sobre cuatro grandes frentes y prevé avanzar en la presentación de nuevos proyectos junto a socios estratégicos. Dentro de ese esquema, destacó también el RIGI, vinculado al desarrollo del LNG.

En relación con el trabajo con socios, explicó que el objetivo es definir el ritmo de crecimiento en cada área para complementar capacidades entre ambas partes. “Esa es la forma en la que trabajamos en YPF”, sostuvo.

Al referirse a la producción en Vaca Muerta, Marín destacó el nivel de aceleración alcanzado por la compañía y aseguró que el modelo apunta a replicar altos niveles de eficiencia. En ese marco, adelantó que para abril de 2027 YPF tendrá “una gran sorpresa” en su forma de producción y aseguró que se espera superar ampliamente los 250 mil barriles.

También fue consultado por el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Aunque aclaró que todavía no hay una fecha definitiva, señaló que la compañía trabaja con una proyección hacia principios de 2027. En ese contexto, estimó que podría alcanzar los 800 mil barriles y consideró que superar el millón de barriles de exportación sería un hito relevante para la Argentina.

Proyecto Argetina LNG

En paralelo, Marín se refirió al proyecto Argentina LNG y confirmó que avanzan dos licitaciones vinculadas a la futura venta del desarrollo, cuyos acuerdos podrían cerrarse en los próximos meses.

Respecto del impacto del contexto internacional, sostuvo que el conflicto geopolítico no originó el proyecto, aunque sí aceleró su expansión. Según explicó, la diversificación en la venta y compra de gas es un eje clave para el negocio. Consultado sobre contratos de venta futura, confirmó que YPF está próxima a cerrar acuerdos con dos países de Europa y que, en paralelo, continúa trabajando en el financiamiento del proyecto.

Según explicó, el desarrollo implica una infraestructura compleja, que incluye gasoductos, transporte hacia la costa y una fuerte inversión logística. En ese marco, sostuvo que el traslado hacia Río Negro resultó más rentable y que actualmente la empresa mantiene conversaciones con nuevos inversores.

Sobre el cierre del financiamiento, señaló que el objetivo inicial era avanzar con documentación en los primeros días de junio, aunque consideró más razonable proyectar avances hacia diciembre. Además, remarcó el interés del sistema financiero internacional en el proyecto. “Tenemos tres veces más dinero del que licitamos, pero es más complejo”, afirmó.

Marín también se refirió a la competitividad operativa de YPF y el trabajo con proveedores de servicios. Según indicó, la compañía redujo costos unitarios en comparación con estándares internacionales y ahora el foco está puesto en mejorar productividad para competir globalmente con mercados como Qatar, Estados Unidos y Australia en gas, y con Estados Unidos en petróleo.

Vaca Muerta a escala global

En cuanto al desarrollo de Vaca Muerta a escala global, explicó que la compañía proyecta una mayor segmentación de equipos entre petróleo, gas y exploración, con foco en acelerar la producción. Además, aseguró que las ganancias de YPF durante este año serían las más altas de la empresa y que esos resultados serán reinvertidos.

En ese marco, adelantó que la actividad podría pasar de 19 a más de 25 rigs, mientras que la mejora en productividad continuará siendo uno de los principales objetivos. Según explicó, en los últimos años la compañía incrementó significativamente su rendimiento y busca equiparar o superar estándares de productividad de Norteamérica.

Actualmente, estimó que en Vaca Muerta operan cerca de 35 equipos de perforación, aunque la apuesta está puesta en elevar productividad y eficiencia.

Consultado sobre el posicionamiento internacional de YPF, aseguró que la empresa ya tiene reconocimiento global y proyectó que hacia 2031 podría ubicarse entre las compañías no convencionales más grandes del mundo y entre las 20 principales a nivel global.

“En 2031 vamos a estar entre las más grandes no convencionales del mundo», aseguró.

Finalmente, al hablar de los desafíos futuros para YPF y Vaca Muerta, sostuvo que el principal reto será comercial. En particular, señaló que el desarrollo del proyecto LNG será determinante para multiplicar la velocidad de producción de la compañía. “Ese es el gran desafío”, concluyó, al remarcar que la clave estará en la ejecución, el ritmo de crecimiento y la capacidad de coordinación para sostener esa expansión.

El evento puede seguirse por los canales de stream en vivo, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=P0p6hovmyZ8

El mismo es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.