El “Rey del fracking” habló con Marín en el Argentina Week: reafirmó su interés de seguir creciendo en Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, conversó con Harold Hamm en el marco del evento Argentina Week. El empresario estadounidense dueño de Continental Resources es conocido como “el rey del Fracking”, y es una de las figuras más importantes dentro de la producción de petróleo no convencional.

El encuentro fue dado a conocer por el mismo Marín mediante sus redes sociales, donde publicó una foto junto con el norteamericano. “Gran encuentro con Harold Hamm, uno de los grandes protagonistas de la revolución del shale que transformó la energía en Estados Unidos y en el mundo” dijo en su publicación.

“Su mirada sobre el potencial de Vaca Muerta reafirma algo que desde la industria sabemos: Argentina tiene una oportunidad histórica. Con recursos de clase mundial, talento y decisión, podemos convertirnos en un proveedor confiable de energía para el mundo” concluyó Marín.

La publicación que realizó el presidente y CEO de YPF en Linkedin.

Quién es Harold Hamm y cuáles son las áreas de Vaca Muerta donde está presente

El “rey del fracking” arribó oficialmente a Vaca Muerta a finales del año pasado, cuando el gobierno de Neuquén aprobó el ingreso de su firma Continental Resources a Los Toldos II Oeste, tras la adquisición de la operación del área a Pluspetrol.

A partir del acuerdo, la subsidiaria local de la firma, Continental Resources Argentina, asumió la totalidad de los derechos y obligaciones correspondientes al porcentaje de participación cedido por Pluspetrol, que es del 90%, mientras que Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) conservó el 10% restante.

También está presente desde principios de este año en cuatro áreas como no operador, tras adquirir el 20% de la participación en cuatro áreas operadas por Pan American Energy (PAE): tres están en Neuquén (Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa) y una en Río Negro (Loma Guadalos).

Harold Hamm es el fundador de Continental Resources, una de las petroleras más importantes de Estados Unidos. Se trata de una firma pionera en el desarrollo de la extracción de petróleo y gas no convencional mediante técnicas de fracking y perforación direccional.

La empresa opera en cuencas clave como Bakken, Powder River, Anadarko y Permian. Registra una producción promedio de 330.000 barriles de crudo al día, y cuenta con reservas probadas por 1.600 millones de barriles equivalentes de petróleo.