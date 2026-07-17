Pampa Energía invertirá US$2.700 millones en un complejo petroquímico para industrializar el gas de Vaca Muerta

La empresa energética Pampa Energía oficializó este viernes 17 de julio de 2026 una inversión histórica de US$ 2.700 millones destinada a la construcción de la planta de producción de urea granulada más grande de la región y una de las de mayor envergadura a nivel global. El mega complejo petroquímico se emplazará sobre un predio de 80 hectáreas en el Polo Industrial de Bahía Blanca y contará con una conexión directa a los gasoductos troncales que transportan el gas natural incremental de Vaca Muerta.

El ambicioso máster plan ya fue presentado de forma oficial para su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta clave con la que el Ejecutivo nacional busca traccionar desembolsos de escala global. Según precisó la firma, la planta estará operativa hacia fines de 2029 —luego de un plazo de ejecución estimado en tres años y medio— y tendrá la capacidad de procesar 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada, equivalentes a unas 6.000 toneladas diarias distribuidas en dos líneas de producción.

Contará con una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada con capacidad combinada de 6.000 toneladas diarias, silos de almacenamiento y sistemas de carga a camiones y buques para exportación.

Sustitución de importaciones y el puente comercial con Brasil

La puesta en marcha del complejo no solo garantizará el autoabastecimiento del agro argentino frente a la inestabilidad geopolítica internacional, sino que abrirá un flujo masivo de divisas para el Banco Central. El impacto económico neto se proyecta en unos US$ 1.000 millones anuales entre el ahorro por sustitución de importaciones de fertilizantes y el saldo neto exportable. El principal mercado de exportación de la urea patagónica será Brasil, una potencia agrícola que actualmente debe importar entre 7 y 8 millones de toneladas de este insumo por año.

«Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento, más previsible y competitivo, permitiendo conectar el gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más importantes de la economía como es el campo», destacó Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Ingeniería internacional, puerto propio y desalinización de agua de mar

Para la ejecución de la obra civil y el desarrollo de ingeniería, Pampa Energía selló un acuerdo con corporaciones globales de primera línea. El megaproyecto estará a cargo de la constructora nacional SACDE y de Tecnimont, una unidad de negocios de ingeniería de la multinacional italiana MAIRE. La tecnología de punta para el procesamiento del amoníaco y la urea granulada será provista por las firmas líderes Nextchem (a través de su subsidiaria Stamicarbon) y KBR.

Al respecto, Alessandro Bernini, CEO de MAIRE, celebró el desembarco estratégico de la firma en la Argentina y ponderó el rol del complejo para la monetización de las reservas de gas de Vaca Muerta en el sector de la industria downstream doméstica.

De forma complementaria, el diseño técnico contempla dos hitos de infraestructura periféricos para Bahía Blanca: se construirá una planta de desalinización propia para abastecer de agua dulce la operación industrial sin afectar las redes locales y se financiarán nuevas obras de infraestructura portuaria para incrementar el calado y el volumen de despacho del consorcio del puerto bonaerense.