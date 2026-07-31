Mega invertirá USD 360 millones tras obtener la aprobación del RIGI para ampliar su capacidad

Compañía Mega obtuvo la aprobación de su proyecto de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que contempla desembolsos por aproximadamente USD 360 millones para ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

El Gobierno aprobó el ingreso de Mega al RIGI

La aprobación fue otorgada por el Comité Evaluador al proyecto presentado el 18 de marzo de este año por la firma, que se enmarca en el sector de Petróleo y Gas y busca fortalecer la infraestructura energética del país mediante la expansión de instalaciones estratégicas ubicadas en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Según informó la compañía, la inversión permitirá incrementar en un 27% la capacidad de producción de líquidos del gas natural, lo que equivale a unas 1.500 toneladas diarias adicionales y una producción incremental superior a las 500.000 toneladas anuales.

El CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba, sostuvo que la aprobación representa «un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina».

Además, afirmó que el proyecto permitirá ampliar capacidades críticas para el procesamiento de NGLs, acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el aporte de la empresa a la generación de divisas, el abastecimiento energético y el desarrollo industrial del país.

El cronograma prevé que las obras se extiendan hasta fines de 2028. Entre las principales intervenciones se destacan la ampliación del complejo de Loma La Lata, en Neuquén, con la incorporación de un nuevo turbocompresor y otras mejoras operativas; la construcción de dos nuevas estaciones de bombeo en Roca y La Adela; y la ampliación de la planta fraccionadora de Bahía Blanca mediante nuevas instalaciones de almacenamiento y adecuaciones en sus sistemas eléctricos y de vapor.

La empresa estimó que el 80% de la producción incremental se destinará a la exportación, principalmente de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante abastecerá el mercado interno, especialmente con etano para la industria petroquímica.

Durante la etapa de construcción, el proyecto alcanzará picos de alrededor de 800 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados a tareas de ingeniería, fabricación de equipos, logística, construcción y servicios especializados, además de promover la participación de proveedores locales.

Compañía Mega procesa actualmente cerca del 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y opera un sistema integrado que conecta Vaca Muerta con el polo petroquímico y exportador de Bahía Blanca. Con esta ampliación, la empresa busca consolidar su capacidad de procesamiento, potenciar las exportaciones y acompañar el crecimiento sostenido de la producción energética argentina.