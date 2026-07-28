El sistema hidroeléctrico Los Nihuiles cambia de manos: Nación y Mendoza convocan a una licitación para elegir un nuevo concesionario

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijará las pautas del proceso junto con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza. Foto gentileza.

A través del DNU 667/2026, el Gobierno Nacional convocó una Licitación Pública Nacional e Internacional, en conjunto con la provincia de Mendoza, para otorgar la concesión de generación de energía eléctrica del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles (Complejos Nihuiles I, II, III y IV), y para la venta, por parte de la Provincia de Mendoza, del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles comprende los diques “El Nihuil” y “Valle Grande” y las presas “Aisol” y “Tierras Blancas”, junto con sus obras complementarias; las Centrales Hidroeléctricas Nihuil I, II y III con sus respectivas estaciones transformadoras y las líneas de alta tensión de 132 KV y 13,2 KV que vinculan a las centrales entre sí y con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Su infraestructura permite abastecer la demanda eléctrica del sur de la provincia de Mendoza, en especial de los departamentos de General Alvear y Malargüe y el SADI.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijará las pautas del proceso junto con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, garantizando el cumplimiento de la Ley N° 15.336.

El procedimiento se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR , y una comisión evaluadora “ad hoc” integrada en partes iguales por representantes del Estado Nacional y de la Provincia llevará adelante la evaluación. El decreto establece como condición esencial que la totalidad de los pagos y contraprestaciones derivados de la concesión nacional pertenecerán al Estado Nacional.

A partir del 27 de julio de 2026, Hidroelectricidad Mendocina S.A. queda a cargo de la operación del sistema, como continuadora de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA) para los Complejos I, II y III, y de EMESA S.A.P.E.M. para Nihuil IV, asegurando el abastecimiento normal en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta responsabilidad se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la adjudicación de la licitación, lo que ocurra primero.

La Secretaría de Energía será la Autoridad de Aplicación de la concesión, sin perjuicio de las competencias provinciales en materia de manejo de aguas, ambiente y seguridad de presas. La Subsecretaría de Energía Eléctrica actuará como veedor durante este período, sin interferir en la operación de la concesionaria.

Desde el ejecutivo sostuvieron que con esta medida el Gobierno Nacional busca continuar impulsando un proceso ordenado, transparente y competitivo para garantizar la continuidad del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la matriz energética nacional y la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).