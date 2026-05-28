El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del megaproyecto minero San Jorge en Mendoza

El Ministerio de Economía oficializó la adhesión del proyecto minero San Jorge al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de una inversión estimada en US$ 891 millones destinada al desarrollo de cobre y oro en Mendoza.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 801/2026 publicada en el Boletín Oficial y otorga el marco legal definitivo para el inicio de las obras del emprendimiento ubicado en Uspallata. El proyecto es impulsado por Minera San Jorge y encabezado por las firmas Zonda Metals GmbH y Alberdi Energy.

La aprobación ya había sido anticipada el pasado 14 de mayo por el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ahora quedó ratificada oficialmente mediante la normativa nacional. Desde el Gobierno destacan que San Jorge podría transformarse en una de las primeras plataformas de exportación de cobre a gran escala de la Argentina.

Según las previsiones oficiales, el desarrollo minero permitirá generar más de 6.300 empleos directos e indirectos vinculados a la producción y la cadena de valor asociada al cobre.

Cronograma de ejecución

Con la aprobación definitiva del RIGI, la empresa avanzará con un cronograma que prevé el inicio de la etapa de construcción en junio de 2027. En tanto, la puesta en marcha de las operaciones comerciales está prevista para enero de 2029.

Además, la compañía deberá completar antes de septiembre de 2028 el 40% del monto total de inversión comprometida, tal como exige el régimen de promoción para acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el compromiso de contratación de proveedores locales. La empresa destinará el 27% de la inversión total en bienes, servicios e infraestructura a firmas de Mendoza y la región, superando el mínimo del 20% establecido por la normativa vigente.

El proyecto San Jorge se suma así a la lista de iniciativas estratégicas que buscan posicionar a la Argentina como uno de los principales productores de cobre de la región, en un contexto de creciente demanda internacional por minerales críticos vinculados a la transición energética.