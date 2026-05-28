Neuquén abre la audiencia pública por el nuevo desarrollo de YPF y Pluspetrol en Vaca Muerta

Se trata de uno de los bloques clave de Vaca Muerta. Foto gentileza.

El próximo 13 de julio, La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén desarrollará una audiencia pública virtual en relación con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las dos plantas que operan en conjunto YPF y Pluspetrol.

El proyecto en estudio consiste en la construcción de dos predios para el montaje de una Planta de Tratamiento de Crudo (PTC-LEsc01) y una Planta Compresora (PC-LEsc-01), y la construcción de tres caminos de acceso para el desarrollo del Bloque La Escalonada.

Para ello se planifica el desarrollo del bloque que comprende las instalaciones concentradas proyectadas que, en conjunto con la red de gathering, se requieren para captación/tratamiento de petróleo y deshidratación del gas con fines comerciales.

Los proyectos

El nuevo desarrollo de Vaca Muerta Investment S.A.U. (VMI), acondicionará un predio de 146.226 metros cuadrados para montar la PTC y otro de 172.152 metros cuadrados para la PC. Los trabajos abarcan desde el relevamiento topográfico y la limpieza superficial hasta los movimientos de suelo y la compactación. La obra civil movilizará maquinaria pesada de forma constante en la zona, desde topadoras de gran porte hasta retroexcavadoras y camiones regadores.

La Planta de Tratamiento de Crudo procesará un caudal total de 21.000 metros cúbicos diarios. El sistema dividirá este volumen en 12.500 metros cúbicos de petróleo y 8.500 metros cúbicos de agua. La empresa instalará dos trenes de procesamiento, separadores bifásicos de tipo Slug Catcher, tratadores termo electrostáticos y unidades de recuperación de vapores.

Por su parte, la Planta Compresora inyectará 4 millones de metros cúbicos estándar diarios de gas al gasoducto. El diseño técnico incluye dos trenes de compresión, motocompresores y unidades de deshidratación con sistema TEG. Ambas instalaciones contarán con estrictos sistemas de impermeabilización para prevenir contingencias, utilizando barreras de polietileno de alta densidad (PEAD) y hormigón in situ.

El cronograma oficial estima 522 días de construcción para la planta de crudo y 480 días para el complejo compresor. La logística exige la habilitación de caminos de acceso secundarios de 6,5 metros de ancho, aptos para el tránsito pesado. El proyecto incluye la apertura de casi dos kilómetros de nuevas trazas viales.

La magnitud de las tareas requiere recursos intensivos. La operadora prevé utilizar cerca de 5.000 metros cúbicos de agua, extraída directamente del canal de riego del río Colorado. Además, los contratistas extraerán decenas de miles de metros cúbicos de material árido y calcáreo de canteras habilitadas para el relleno de las plataformas.

En La Escalonada están asociadas las empresas VMU con el 45%, Shell con otro 45% y GyP con el 10 %. YPF cedió el 44,44% de las acciones de VMI a Pluspetrol. A cambio, recibió la mitad de la participación que la compañía privada tenía en Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva. Esta jugada corporativa permitió a YPF consolidar áreas territoriales clave para apalancar el suministro del megaproyecto exportador Argentina LNG.

Hoy, VMI administra el 45% de participación en los bloques La Escalonada y Rincón de la Ceniza. La sociedad opera con YPF como controlante mayoritario y tracciona las millonarias inversiones que exige el desarrollo masivo del no convencional.

La audiencia

La audiencia pública tendrá carácter no vinculante, tal como marca el artículo 31 de la Ley provincial 1875. Los interesados en participar como expositores disponen de un formulario web y contarán con 10 minutos para plantear sus observaciones técnicas sobre el documento ambiental.

La provincia instrumentará el acto a través de la plataforma Webex. Los registros para oradores y asistentes cerrarán dos días hábiles antes de la cita oficial, y las empresas contratistas aplicarán las medidas preventivas del Plan de Gestión Ambiental exigido por el gobierno neuquino.

Para las personas interesadas en participar como asistentes, el link de inscripción es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkR8yBTmN4a2OM0Qzm9w37yyBtn05SVpRr9gcaRow7F-AdJA/viewform . Así también, se encuentra disponible el Formulario de inscripción como Expositor: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXs1JqtkRXo26iFvxffEDajapAdZTErhrnDAPK60-zRYWXUA/viewform .