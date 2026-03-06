Empresarios de Santa Fe se reunieron con cámaras energéticas de Neuquén para analizar oportunidades en Vaca Muerta.

La provincia de Neuquén junto a Santa Fe firmaron un convenio marco de cooperación destinado a fortalecer el desarrollo industrial y productivo entre ambas provincias. El acuerdo tiene como objetivo impulsar la vinculación entre empresas, promover el intercambio tecnológico y generar nuevas oportunidades para proveedores vinculados a sectores estratégicos como el petróleo y el gas.

En este contexto, la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) recibió a autoridades y a una comitiva de empresarios de la provincia de Santa Fe, en el marco de una agenda de vinculación con el entramado empresarial neuquino.

En el encuentro se compartió información sobre el desarrollo de la actividad energética en Neuquén y las oportunidades de articulación con empresas locales. La reunión se enmarca en la política de fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor de la Cuenca Neuquina, impulsada a través de la Ley Provincial N.º 3338.

La actividad, impulsada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también permitió intercambiar visiones sobre el crecimiento del sector energético y las capacidades productivas de ambas regiones. En ese sentido, se destacó la importancia de promover esquemas de asociatividad y complementación productiva entre empresas santafesinas y neuquinas.

Desde FECENE remarcaron que este tipo de encuentros buscan fortalecer el entramado empresarial neuquino y priorizar la participación de compañías de la provincia en el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales motores energéticos del país.