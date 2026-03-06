Mendoza lanzó en Toronto la plataforma Andean Bridge para atraer inversiones mineras internacionales

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, expusieron la propuesta en el TMX Market Centre de Toronto ante empresas, instituciones financieras y actores clave del sector minero internacional.

Mendoza presentó la plataforma Andean Bridge en el TMX Market Centre de Toronto, en el marco de la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el principal encuentro minero del mundo. La iniciativa fue expuesta ante más de 150 representantes de empresas, instituciones académicas, consultoras y actores del mercado internacional de capitales.

La propuesta busca conectar proyectos mineros de la región andina con mercados globales de financiamiento, promoviendo la cooperación entre gobiernos, empresas y bolsas de valores para impulsar el desarrollo de minerales críticos, considerados estratégicos para la transición energética.

Durante la presentación, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó el rol del sector público en la generación de condiciones que faciliten la llegada de inversiones. “Nuestro rol desde el sector público es trabajar para reducir los riesgos y generar mejores condiciones para que el destino elegido por los inversores sea Mendoza, fortaleciendo la educación financiera y la vinculación con el mercado internacional de capitales”, señaló.

La iniciativa Andean Bridge fue impulsada por el Gobierno de Mendoza junto con la consultora internacional IN-VR, la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). El proyecto comenzó a gestarse durante el Finance Day & TSX Roadshow realizado en Mendoza en noviembre pasado, cuando se firmó una plataforma de cooperación orientada a vincular proyectos de Argentina, Chile, Perú y otros países andinos con los mercados internacionales.

En el encuentro también participaron el director ejecutivo de IN-VR, Stelios Papagrigoriou, y la directora ejecutiva de la firma, Chryssa Tsouraki, quienes presentaron la visión y el potencial de la plataforma ante un auditorio colmado de referentes del sector.

La ministra Latorre y el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, expusieron el valor estratégico de la propuesta para fortalecer la atracción de inversiones y promover el desarrollo de minerales críticos en la región. Según relató la funcionaria, durante la presentación se registró un marcado interés de los asistentes, quienes interactuaron con los equipos provinciales a través de códigos QR que permitían acceder a información y establecer contacto directo con el gobierno.

Como parte de la actividad, se desarrolló además un panel de socios fundadores de Andean Bridge, con la participación de Piña, Guillaume Légaré, Head of South America del Toronto Stock Exchange (TSX), y Papagrigoriou. Allí se abordaron los objetivos de la plataforma y su potencial para facilitar financiamiento y cooperación institucional en el desarrollo de proyectos mineros en la región andina.

Posteriormente, un segundo panel reunió a representantes del sector minero, académico y financiero para analizar el rol de esta iniciativa en el crecimiento regional y en la construcción de un ecosistema de cooperación entre el sector público, las empresas y los mercados de capitales.

En paralelo, la delegación mendocina mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Stephen Lecce. Durante el encuentro intercambiaron experiencias sobre políticas públicas vinculadas al desarrollo minero, mecanismos de control, transparencia y regulaciones ambientales, además de analizar estrategias para fortalecer la inversión en minerales críticos.

La presentación de Andean Bridge y la agenda institucional desarrollada en Toronto marcaron el cierre del cuarto día de participación de Mendoza en PDAC 2026, donde la delegación provincial mantuvo reuniones con empresas, organismos financieros, bolsas de valores, universidades y autoridades gubernamentales de distintos países.