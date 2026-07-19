Casamiento mundialista: todos los detalles de la megafiesta de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul el 18-D

El romance que sobrevivió a todas las tormentas mediáticas se prepara para dar el paso definitivo. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron la fecha de su casamiento y, fiel al estilo de la pareja, la elección no fue para nada casual. El futbolista y la cantante decidieron mover el calendario original para montar la boda del año en un día cargado de mística, épica y gloria para todos los argentinos.

Según la información que se filtró en LAM, el evento se reprogramó estratégicamente para el próximo miércoles 18 de diciembre, una jornada que tocará la fibra más sensible del país al coincidir exactamente con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El cambio de planes: por qué movieron el calendario

La logística de la pareja tuvo que modificarse a contrarreloj en las últimas semanas para lograr el guiño futbolístico definitivo:

La fecha original: En principio, los novios habían reservado el salón para el 26 de diciembre , aprovechando el receso de las ligas europeas post-Navidad.

En principio, los novios habían reservado el salón para el , aprovechando el receso de las ligas europeas post-Navidad. La decisión final: El deseo de unir su amor con el recuerdo de la tarde en la que De Paul y Lionel Messi tocaron el cielo en Doha pesó más, por lo que decidieron adelantar toda la estructura al 18-D.

Un haras de élite para el evento del año

El escenario elegido para el «sí» definitivo está a la altura de un campeón del mundo. La pareja reservó el exclusivo complejo Dok Haras, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Este predio de alta gama se convirtió en el búnker favorito de la farándula local para celebraciones blindadas de la prensa, habiendo albergado recientemente las bodas de Oriana Sabatini con Paulo Dybala y la de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio. El lugar cuenta con estrictos protocolos de seguridad y un entorno natural imponente que garantiza la máxima privacidad para los novios.

La lista VIP: ¿Quiénes viajan a la boda?

Aunque los detalles del menú y la ambientación se guardan bajo siete llaves, la lista de invitados promete una alfombra roja sin precedentes en el país: