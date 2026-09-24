Energía nuclear: Atucha II y Embalse quedaron entre las centrales de mejor desempeño a nivel mundial

Las centrales nucleares argentinas Atucha II y Embalse se ubicaron entre las de mayor rendimiento de la industria nuclear internacional luego de alcanzar, respectivamente, 100 y 98,4 puntos sobre 100 en el PI-Index de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Los resultados corresponden al segundo trimestre de 2026.

Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que opera ambas plantas, afirmó que el resultado marcó un hito para Atucha II, ya que por primera vez en su historia alcanzó el máximo puntaje posible del indicador internacional, desde su entrada en operación comercial en 2014.

Por su parte, Embalse obtuvo 98,4 puntos, ubicándose a menos de dos unidades del máximo. Según el organismo, estos resultados posicionan a ambas centrales entre las de mejor desempeño dentro de la industria nuclear mundial.

El PI-Index es una herramienta utilizada por WANO para evaluar y comparar trimestralmente el desempeño de las centrales nucleares en operación, que contempla distintos parámetros vinculados con la operación de las plantas.

Entre ellos se encuentran la protección radiológica del personal, el control químico de los sistemas, la confiabilidad de los equipos y el factor de carga, que expresa la proporción de energía efectivamente generada respecto de la que una central podría producir.

Alcanzar el puntaje máximo requiere mantener estos parámetros en niveles de excelencia en todos los puntos evaluados. De esta manera, Atucha II quedó entre las centrales con mejores resultados dentro de las 383 plantas que integran la asociación internacional.

Rendimiento sostenido

NA-SA destacó que el desempeño registrado durante el segundo trimestre se suma a los niveles de generación alcanzados por ambas centrales durante 2025, cuando Atucha II y Embalse «cerraron el año con la mayor generación anual de sus respectivas historias». Atucha II generó 5.408.372 megavatios hora (MWh) durante 2025, mientras que Embalse alcanzó una producción de 5.352.202 MWh.

Asimismo, indicó que los resultados también constituyen un respaldo para la estrategia de la compañía orientada a ampliar su participación en mercados internacionales mediante la exportación de servicios y asistencia técnica.

En ese marco, la empresa busca proyectar hacia otros países sus capacidades en áreas como operación y mantenimiento de centrales, ingeniería, capacitación y ejecución de proyectos nucleares complejos.

«Estos resultados reflejan la experiencia, el compromiso y la capacidad técnica de nuestros equipos», afirmó el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos.

En ese sentido, añadió: «La excelencia alcanzada en la operación de las centrales es también la base para llevar el conocimiento de Nucleoeléctrica a nuevos mercados y contribuir a que el sector nuclear argentino genere más valor, divisas y empleo de calidad para el país».