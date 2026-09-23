Regalías de Los Nihuiles: Mendoza y Nación van a la Corte para frenar el fallo de La Pampa y sostienen el reclamo retroactivo

Mendoza ratifica su posición de que la discusión sobre las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles debe continuar en el ámbito de la Corte Suprema. Foto gentileza.

El litigio interprovincial por el aprovechamiento hidroeléctrico del sistema Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo luego de que el Fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Mario Simón, desestimara los planteos de La Pampa y reafirmara la demanda retroactiva por unos 600 millones de dólares correspondiente a 53 años de liquidaciones.

La controversia se intensificó tras una medida cautelar dictada por un juez federal de Santa Rosa que buscaba frenar el decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Dicha normativa restituyó a Mendoza la percepción del 100% de las regalías por la generación de energía del complejo ubicado sobre el río Atuel.

Ante esta situación, la Provincia de Mendoza interpuso una solicitud de inhibitoria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que el máximo tribunal asuma la competencia originaria del expediente, al considerar que un magistrado provincial carece de neutralidad y jurisdicción en una disputa que involucra a dos provincias y al Estado nacional. En las últimas horas, el Gobierno nacional se sumó a este pedido exigiendo la misma medida.

Según explicó el Dr. Fernando Mario Simón en diálogo con FM Vos (94.5), la actuación de la justicia pampeana carece de imparcialidad.

En paralelo, el Gobierno mendocino readecuó su demanda retroactiva ante la Corte Suprema. Simón aclaró que aceptar la percepción del 100% de las regalías a futuro no invalida el reclamo por las diferencias acumuladas desde marzo de 1973. El valor histórico reclamado en su momento requirió una readecuación que hoy se estima en unos 600 millones de dólares, a la espera de la sentencia definitiva.

Actualmente, el flujo estimado de ingresos se ubica entre 2 y 2,5 millones de dólares anuales debido a que las centrales Nihuil II y III permanecen sin operatividad plena tras el aluvión de enero de 2025, una cifra que se duplicará una vez que se concrete la nueva licitación y se reactive el complejo.

El Dr. Fernando Mario Simón, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza, detalló los fundamentos jurídicos y la jurisprudencia que sustentan el reclamo hidroeléctrico ante el máximo tribunal.