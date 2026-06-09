EnergíaON ahora está en WhatsApp: ponete al día desde tu celular en el mejor lugar para entender el futuro de la energía

Desde EnergíaOn, el Diario RÍO NEGRO apuesta a explicar de forma clara pero precisa, las novedades de un sector que hoy es clave en la economía argentina.

Desde las tierras de Vaca Muerta y las grandes represas del Comahue, en EnergíaON te ponemos al día sobre las novedades de la industria hidrocarburífera, los desarrollos renovables, eléctricos, nucleares, y la minería. Somos la sección multiplataforma de contenidos de energía del Diario RÍO NEGRO, y ahora podés seguirnos a través nuestro canal de WhatsApp ingresando a este link, para informarte los hechos más relevantes del sector desde tu celular.

Nuestro objetivo va más allá de perseguir las últimas noticias. También contamos con distintos análisis, entrevistas, o historias de vida de quienes protagonizan el presente del sector energético tanto a nivel nacional como internacional, pero con la mirada siempre puesta en la región.

También movemos la agenda en el rubro, y este año celebramos la 13° Jornada de Energía bajo el lema «Energía que exporta futuro». Allí, se reunieron una vez más los principales empresarios, funcionarios y especialistas para analizar el presente de Vaca Muerta y el rol estratégico que ocupa el sector energético en la economía argentina.

Somos parte del medio de mayor circulación y audiencia digital de la Patagonia, que cuenta con diversas secciones de alta calidad editorial para cubrir todos los nichos de interés. Podés ver nuestras ultimas notas visitando nuestra sección en rionegro.com.ar.

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