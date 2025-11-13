Energías renovables: se instalaron nuevos paneles solares domiciliarios para familias en Añelo

Se concretó una nueva instalación de sistemas solares domiciliarios en Añelo, en el área rural de San Roque. Es en el marco del Programa de Acceso de Energía realizado por TotalEnergies Argentina en colaboración con la empresa dedicada a la construcción de sistemas fotovoltaicos ALP Group.

El programa comenzó en 2024, y apunta a brindar energía limpia a la población rural que aún no cuenta con conexión a la red eléctrica. Desde entonces, ya se vieron beneficiadas tres familias en el área de influencia de Aguada Pichana Este y San Roque.

Según indica TotalEnergies, estas medidas reafirman su compromiso con Neuquén en contribuir al acceso equitativo a energías renovables, en línea con su estrategia global de satisfacer la demanda de energías limpias y con un menor impacto ambiental.

La compañía también señala que la instalación de paneles solares domiciliarios «promueve la formación de capacidades locales, la educación, la seguridad vial y el desarrollo humano, social, económico y sostenible de las comunidades locales».

Como son los paneles solares instalados

Los sistemas solares instalados por ALP Groups cuentan con paneles desarrollados por la empresa Trina Solar, capaces de generar 3.450 vatios de potencia pico solar (máxima potencia que un panel puede generar bajo condiciones ideales).

Su potencia de acople está determinada por un inversor marca Growatt de 3.500 vatios e incorpora una batería de litio Growatt AXE 5.0, lo que permite generar un promedio de 547 kWh (kilovatios por hora) al mes. El sistema incluye ocho tomas y ocho luminarias.

A las familias beneficiadas por el programa se les ofreció instructivo y dos capacitaciones: una al finalizar la instalación y otra previa al invierno, con el fin de asegurar un mejor uso y mantenimiento de los equipos instalados.