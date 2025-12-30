Entra en vigencia el nuevo sistema de subsidios a la energía

La motosierra del gobierno nacional no se toma vacaciones, y desde el primero de año ya estará en vigencia el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un reajuste del esquema de segmentación que venía rigiendo que no solo implicará la quita de subsidios a una buena parte de los usuarios, sino que desde ahora solo hay dos segmentos: el grupo con subsidios y el que no tiene ninguna ayuda.

La esencia del plan es simple: hay un sector de la sociedad que se considera que puede afrontar de su propio bolsillo el costo de la energía, tanto eléctrica, como del gas natural; y hay otro sector que se reconoce que necesita ayuda para eso, y que es el que seguirá teniendo subsidios, pero más acotados.

Para quienes desde el brindis de Año Nuevo ya dejen de tener subsidios, el impacto se sentirá doblemente. Pues no solo hay sectores que estaban en el segmento intermedio (el N3) que tenían subsidios parciales y que ahora los perdieron, sino que además también los que eran de la categoría de más altos ingresos o N1, pese a que comúnmente se los llamaba sin subsidios, sí tenían aún una ayuda estatal que ahora dejó estar.

Esto se debe a que el valor que se venía abonando del insumo energía eléctrica (precio estacional o PEST) y del insumo gas (en boca de pozo o PIST) no representaban el 100% del valor real, sino que rondaban entre el 75 y el 80% del mismo.

Ese 20 ó 25% se abonará ahora, lo cual será más pesado para los usuarios del segmento intermedio que en este cambio dejan de tener todo tipo de ayuda.

Para los usuarios que sí seguirán teniendo subsidios, el sistema es mucho más simple, pues unificará en este esquema a lo que hasta ahora eran programas diferentes, como el Plan Hogar y Tarifa Social, algo que en la práctica además a veces permitía una duplicación de ayudas.

Topes de consumo y zonas bioclimáticas

Pero sin dudas el gran cambio estará en qué es lo que se subsidie. Ya que siguiendo la pauta que había iniciado el sistema de segmentación, solo se subsidiará un porcentaje de un consumo modelo. Porque lo que se busca es que se haga un uso racional de la energía, sin gastar de más porque se tiene subsidio, y sin sobrecargar las redes con demandas innecesarias que en épocas, como el pico del verano, pueden derivar el cortes de luz.

En estos topes de consumo hay dos situaciones que no estaban previstas y que fueron foco de cuestionamientos durante el plazo de la Consulta Pública y es la incidencia que tienen los climas extremos que hay en el país.

Mientras para los usuarios de la región templada -que además es la más poblada del país como puede ser Buenos Aires- los cupos de consumo se acercan bastante a las curvas de demanda de los usuarios, no sucedía lo mismo con los topes de electricidad para las provincias del Norte, en donde el calor es mucho más intenso y por más meses.

Lo mismo sucedía con el consumo de gas en garrafas para las provincias de la Patagonia, pues lógicamente no son las mismas necesidades las que tiene una familia que usa garrafa en Misiones, en Buenos Aires o en Santa Cruz.

Desde Nación anunció que se tomó nota de estos criterios bioclimáticos -que sí se tuvieron en cuenta para el gas natural por redes- pero aún no hay certezas de cómo se definirá en la práctica, a pesar de que el sistema y los nuevos valores ya están vigentes.

El nuevo sistema tiene un comodín, un articulador de transición, que es un descuento transitorio del 25% que irá gradualmente desapareciendo pero que tampoco es claro hasta la fecha si solo se aplicará a los usuarios con subsidios, como un refuerzo, o si también se extenderá a los que ya no tienen más subsidios como amortiguador del cambio.

Lo que finalmente suceda se conocerá no ahora, sino en febrero y marzo, cuando comiencen a llegar las primeras facturas regidas por el nuevo sistema de subsidios focalizados.