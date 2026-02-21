¿Es tan importante Vaca Muerta? Cuántos dólares generó en 2025

Si de algo se habla mucho a nivel nacional es de Vaca Muerta, y su enorme potencial exportador. Pero mientras los megaproyectos para llevar su producción al mundo están en plena construcción, el no convencional ya cobra peso en los números del país, y en los números que importan que son los dólares. Durante el año pasado, el shale tuvo un impacto positivo con ventas por casi 18.000 millones de dólares que analizaremos en este artículo.

Antes de iniciar el análisis vale aclarar que los cálculos que se utilizarán corresponden a las ventas de los productos netos de Vaca Muerta, no a los derivados procesados de su producción, como pueden ser los combustibles, a los efectos de evitar su duplicación en los cálculos.

Un error por simplificación es considerar que el impacto de Vaca Muerta se reduce solo a las exportaciones, y es un error que durante el 2025 ocultaría la mitad del «derrame» económico que generó la formación shale, dado que el mercado interno es el primer beneficiado y cliente también, de su petróleo y gas natural.

Pero comenzaremos con los datos de exportación, para poder luego dimensionar el peso del mercado doméstico de sus productos.

Las exportaciones de Vaca Muerta, por las nubes

De acuerdo a los registros Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Interno del Indec, durante el año pasado la balanza comercial energética de Argentina su superavitaria por 7.800 millones de dólares, de los cuales gran parte se debió a Vaca Muerta.

En el caso de las exportaciones de petróleo, de los casi 5.000 millones de dólares que se registraron, 4.250 millones correspondieron a lo que se cataloga como crudo Medanito – Cuenca Neuquina, que si bien aún conserva algo de producción convencional, es mayormente el shale oil de Vaca Muerta.

Los envíos no solo se mantuvieron estables y valores altos hacia Chile por el Oleoducto Trasandino, sino que en Puerto Rosales, la principal salida del shale hacia al resto del mundo, los cargamentos se incrementaron un 42% en relación con el año anterior, apalancados por la ampliación de la capacidad de transporte tanto de Oleoductos del Valle (Oldelval) como del sistema portuario de Otamérica.

Las demás cuencas productoras, en especial el crudo Escalante de la Cuenca del Golfo San Jorge, sumaron en el 2025 1.200 millones es de dólares en su exportación.

Pero las exportaciones de gas natural no se quedaron atrás. Durante el año pasado, los despachos por gasoductos hacia los vecinos países llegaron a Chile, Uruguay y Brasil y contemplaron en total ventas por 3.300 millones de dólares, de las cuales solo una parte correspondió al gas de la Cuenca Austral que se despacha hacia Metanex.

Mientras que finalmente, los líquidos del gas también dejaron buenos saldos, con exportaciones por 700 millones de dólares entre propano, butano y gasolina natural. Estos productos responden casi totalmente al rico gas de Vaca Muerta que permite su separación.

Con lo cual, el 2025 dejó un saldo en exportaciones de Vaca Muerta de 8.300 millones de dólares en la antesala de las grandes obras para el mercado externo que están en marcha, como el oleoducto y puerto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el primer proyecto de gas natural licuado (GNL), del consorcio Southern Energy.

El mercado interno de Vaca Muerta rozó los 10.000 millones de dólares

Pero como se marcó, la importancia de Vaca Muerta no está solo en el mercado externo, sino también dentro de Argentina, porque gran parte de su producción es consumida por el mercado interno.

Esto es un doble juego, dado que no solo se trata de un mercado clave, sino que de no contarse con esa producción de shale oil y shale gas, se debería acudir a la importación que no solo sería más costosa, sino que prácticamente llegaría a valores prohibitivos.

En el caso del petróleo, las refinerías argentinas consumen cerca de 500.000 barriles por día en el promedio anual. Y tomando una representación del 50% de shale oil -en especial a partir de los datos de exportación del crudo pesado de las cuencas del sur- se puede estimar que en las refinerías argentina el petróleo de Vaca Muerta representó cerca de 5.400 millones de dólares en 2025.

En este cálculo se tomó un valor promedio de 59 dólares el barril y representa el mayor impacto dentro del mercado interno dado que el consumo de gas natural puede estimarse en unos 2.600 millones de dólares durante el 2025.

En este caso el cálculo se realizó tomando como referencia el precio promedio que se reconoció desde la Secretaría de Energía de la Nación para el (ahora ex) programa de la segmentación, con una baja por los menores precios del sector industrial, y una inyección promedio de 70 millones de metros cúbicos diaria, un volumen que es lo que permitió reducir, a su vez, la importación de GNL y decirle adiós a la importación de Bolivia.

Por último, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) no solo se concentra en torno a Vaca Muerta, sino que en 2025 tuvo un incremento en su valor -producto de la liberación de su precio- lo cual llevó a que el año cerrara por sobre los 1.500 millones de dólares.

Con lo cual, el mercado interno representó para Vaca Muerta unos 9.500 millones dólares durante el año pasado, un valor para nada menor y que al sumarse a las exportaciones, lleva a que el peso total del shale durante el año pasado haya sido de 17.800 millones de dólares. Y todo esto, en la antesala de los grandes proyectos exportadores que apuntan a sumar 10.000 millones de dólares anuales en petróleo por el sistema VMOS, y otros 12.500 millones de dólares anuales con los proyectos de GNL.