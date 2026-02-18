Argentina GNL: inician estudios de las condiciones técnicas para operar en el Golfo San Matías

El proyecto estratégico «Argentina GNL» dio un paso fundamental este fin de semana con el inicio de los estudios geotécnicos en el suelo marino del Golfo San Matías. Los trabajos, que se realizan a unos 6 kilómetros de la costa rionegrina, son esenciales para planificar el desarrollo de las futuras unidades flotantes de licuefacción.

Argentina LNG es un proyecto de gas a gran escala, que integra upstream y midstream, diseñado para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales. Se prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA.

El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL. La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo.

Según informó la compañía, las tareas se extenderán por aproximadamente 30 días y son ejecutadas mediante una embarcación especializada equipada con tecnología de última generación. El proceso cumple con estrictos estándares internacionales de seguridad y preservación ambiental, enfocándose en la extracción de muestras que luego serán analizadas en laboratorios de alta complejidad.

Una plataforma energética global

El proyecto no solo integra la producción y el transporte, sino que posiciona a Río Negro como el principal nodo de salida para los recursos no convencionales. La hoja de ruta técnica prevé:

Capacidad inicial: 12 millones de toneladas anuales (MTPA).

Ampliación proyectada: hasta alcanzar las 18 MTPA.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la importancia de este hito: “Río Negro está llamado a ser protagonista de la nueva etapa energética de la Argentina. Con Argentina GNL vamos a transformar nuestros recursos en exportaciones y divisas para el país”.

En los últimos días, en uno de los pasos decisivos en la búsqueda de la Decisión Final de Inversión (FID), YPF, Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), anunciaron la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto para el avance del proyecto . El mismo, está integrado de gran escala para la producción y licuefacción de gas permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar la posición del país como proveedor global de GNL a largo plazo.