Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán

El jueves pasado, Estados Unidos impuso sanciones a las empresas que acusó de participar en el comercio petroquímico y petrolero de Irán. Se trata de cinco firmas con sede en China. La sanciones surgen tras la merma en las expectativas de revivir el pacto nuclear con Irán de 2015.

Las conversaciones sobre el acuerdo, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, se interrumpieron. «Mientras Irán se niegue a un retorno mutuo a la implementación total del Plan de Acción Integral Conjunto, Estados Unidos continuará aplicando sus sanciones a la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes«, advirtió el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

El secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, dijo que el departamento de Estado sancionó a dos empresas en China: Zhonggu Storage and Transportation Co Ltd y WS Shipping Co Ltd. La primera fue acusada de operar una instalación comercial de almacenamiento de petróleo crudo para el petróleo iraní y la segunda de ser administradora de un barco que ha transportado petrolíferos iraníes.

El departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a una red de empresas involucradas en la venta de productos petroquímicos y petroleros iraníes por valor de cientos de millones de dólares al sur y este de Asia, detallaron. La acción se centró en corredores iraníes y compañías fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong e India, dijo el Tesoro.

El Tesoro apuntó a varias empresas a las que acusó de tratar con Triliance Petrochemical Co Ltd, con sede en Hong Kong, que ya había sido sancionada por Estados Unidos en otras ocasiones. Expuso que la compañía petroquímica con sede en India, Tibalaji Petrochem Private Limited, compró millones de dólares en productos negociados por Triliance para su posterior envío a China.

El Tesoro también señaló a Clara Shipping LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, de que Triliance le pagó millones de dólares, a través de compañías fachada, por fletes para enviar productos petroquímicos y petroleros iraníes al este de Asia.

También fueron relacionadas las empresas Triliance Iran Chemical Industries Investment Company, con sede en Irán, y Middle East Kimiya Pars Co, Sierra Vista Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Virgo Marine, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Washington advirtió que continuará sumando sanciones a las ventas de petróleo y productos petroquímicos de Irán mientras la capital del país, Teherán continúe acelerando su programa nuclear. En 2015 el pacto limitó la actividad de enriquecimiento de uranio de Irán para el desarrollo de armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En 2018, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo remarcando que no era suficiente para frenar las actividades nucleares de Irán, el programa de misiles balísticos y la influencia regional, y volvió a imponer sanciones que paralizaron la economía del país.

“Estas acciones de cumplimiento continuarán de manera regular, con el objetivo de restringir severamente las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos de Irán”, aseguró Blinken. Cualquier persona involucrada en tales ventas y transacciones debe detenerse de inmediato si desea evitar ser objeto de sanciones estadounidenses, advirtió.