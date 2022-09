Estudiantes de todo el país conocerán Vaca Muerta en cinco días

En octubre tendrá lugar uno de los eventos más importantes para los estudiantes de la industria hidrocarburífera en Argentina. Se trata del XVI Encuentro Anual de Capítulos Estudiantiles de la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés), que convoca a alumnos avanzados en la carrera de todos los puntos del país a conocer Vaca Muerta desde el 17 al 21 de octubre.

El evento se organizó bajo el lema «Viaje al centro de la Industria Hidrocarburífera en 5 días» y propone acercar Vaca Muerta a los estudiantes que asistan desde otras provincias. La vicepresidenta de SPE Comahue, María Marín, detalló que vendrán alumnos de los cinco capítulos restantes: de la Universidad de Buenos Aires, de Patagonia, de la universidad Jauretche y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

«La idea es que como acá tenemos Vaca Muerta, queremos que los que vienen de otras provincias conozcan también los yacimientos«, aseguró la secretaria del capítulo SPE Comahue, Alejandra Gómez Bou. Los capítulos estudiantiles son agrupaciones de estudiantes de la SPE Internacional.

El encuentro se define como un congreso técnico estudiantil que cuenta con «tres días de charlas técnicas y dos días de visitas a yacimientos con las empresas auspiciantes o que quieren colaborar con una visita», detalló el presidente del capítulo SPE Comahue, Elías Fuchs. Las empresas «ponen oradores sobre temas de interés y nosotros vamos acomodando así el cronograma», explicó.

El capítulo del SPE Comahue es el encargado de organizar el evento, por lo que se encuentran ante un gran desafío como estudiantes: «como nosotros integramos la comisión este año, nunca tuvimos la experiencia de poder ir a un viaje a otro congreso durante la pandemia, entonces es algo nuevo«, comentó María.

Elías, Alejandra y María se encuentran cursando los últimos años de la carrera. Foto: Matías Subat

Por el momento, continúan con la búsqueda de empresas patrocinantes, ya que el capítulo se encarga de cubrir la mayor parte de los gastos para el resto de estudiantes «salvo el transporte hasta acá y una comida al día», detalló Fuchs. Los integrantes del equipo apuestan a que más firmas se sumen para cubrir el valor total del evento y esperan que se declare de interés legislativo, para estimular los aportes.

El encuentro comenzó a planificarse en noviembre del año pasado. La organización «se nos atrasó un poco porque recién en febrero nos enteramos que iba a ser presencial«, detalló Fuchs. Con esta noticia, iniciaron el trámite para obtener el aval de la facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue, donde se realizará el encuentro.

Está orientado principalmente a estudiantes de carreras afines a la industria en los últimos años de la carrera. De esta forma, los estudiantes pueden acercarse «mucho más al mundo laboral. Nosotros lo único que hacemos es estudiar, entonces por ahí lo que te motiva a seguir es conocer un poco más la industria. Es una experiencia de campo pre profesional«, aseguró Alejandra.

La experiencia del Petrobowl en Panamá

Cuatro estudiantes que pertenecen al capítulo de SPE Comahue participaron en el regional del Petrobowl en Panamá, un certamen sobre la industria de los hidrocarburos. «Fue una experiencia muy linda, muy buena. No obtuvimos los resultados que queríamos pero sí la experiencia y ganancia de conocimiento para los próximos concursantes«, comentó Fuchs, quien formó parte del equipo.

El team se preparó durante varios meses, buscando equilibrar las cursadas con el estudio. «Teníamos una cierta base de preguntas y nos juntábamos a estudiar una vez a la semana porque justo era fin de cuatrimestre», comentó.

Al ser preguntas en inglés, el estudio les requirió practicar en ese idioma. Sin embargo, en este caso no representó una dificultad: «no son preguntas complicadas, algunas sí pero no van a rascar el error. Preguntan algo concreto y si escuchaste la pregunta en inglés y lo sabes, es fácil. En sí no tuvimos suerte porque nos tocaron preguntas justo de temas que estábamos un poco flojos«, explicó.

El certamen consiste en enfrentar dos equipos de distintos capítulos con cuatro miembros cada uno. Cada integrante tiene un pulsador que puede presionar cuando está seguro de la respuesta aún si no se terminó de leer la pregunta. En este caso, si el competidor se equivoca, el juez puede leer la consigna de nuevo al otro equipo. Una vez que se presiona el pulsador tienen cinco segundos para responder.

«Fue todo muy a las apuradas pero se logró el cometido de ir a presentar el equipo. Llegamos allá el jueves a primera hora y el viernes aprovechamos para recorrer un poco la ciudad. Al otro día estuvimos avocados al congreso y a estudiar a full«, relató Elías. A su vez resaltó que el viaje les permitió conocer «realidades de otros alumnos de Sudamérica y el Caribe: cómo eran sus facultades, las diferencias».

«No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Vas con incertidumbre. Ahora que ya tenemos dos de los chicos que fueron a Panamá que van a seguir en el equipo, los van a guiar y ayudar a los otros. Porque vas y te encontrás con algo nuevo y además te encontrás con equipos que llevan años formándose, practicando», comentó.

«La idea es que cada uno estudie un tema en particular y estudiar en general todo el mismo tema», comentó Alejandra, que se está preparando este año para competir en el Petrobowl nacional clasificatorio. Señalaron que este año ya llevan cargadas 800 preguntas modelo para estudiar «y recién vamos por la mitad», marcó Elías.

No es la primera vez que el capítulo de SPE Comahue llega a esa instancia, lo que refleja el empeño que los estudiantes le ponen al certamen. En este sentido, se plantean un orden de objetivos: «nuestro objetivo principal ahora es pasar al nacional de octubre, por eso estamos estudiando ahora y después tratar de meterle pilas al regional del año que viene y tratar de llegar al Championship«, adelantó.

El Championship es la instancia más alta del certamen que convoca a los ganadores de los regionales a participar. De la región de Sudamérica y el Caribe participan los cinco mejores capítulos, donde podrían insertarse equipos argentinos y se enfrentan a los ganadores del resto de las regiones.