Fallo YPF: Burford presenta hoy el pedido de «desacato» contra la Argentina y exige sanciones diarias

La batalla judicial por la expropiación de YPF entra este jueves en una fase crítica en los tribunales de Nueva York. Tal como se anticipaba, el fondo Burford Capital presentará hoy ante la jueza Loretta Preska un escrito formal solicitando que se declare a la República Argentina en «desacato» (contempt of court).

La ofensiva legal, que busca presionar al Gobierno para que negocie el pago de la sentencia de US$16.100 millones, incluye un pedido de sanciones económicas diarias hasta que el país cumpla con la entrega de información solicitada por los demandantes.

El eje del reclamo: «Los seis que faltan»

El argumento central del escrito que ingresa hoy al despacho de Preska no es político, sino técnico. Según detalló el especialista Sebastián Maril (CEO de Latam Advisors), Burford alega que la Argentina incumplió la orden de entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otros registros de mensajería de figuras clave del kirchnerismo y del gobierno actual.

🛑El jueves, los beneficiarios del fallo en el juicio YPF presentarán su primer escrito a favor de declarar a la Rep. Argentina en desacato y aplicar sanciones. El país se defenderá el 19 de febrero, presentando su propio escrito.



«Ya lo han hecho la gran mayoría, pero restan seis que no», precisó Maril a través de su cuenta de X, marcando el punto exacto donde los demandantes ven la vulnerabilidad del Estado. Esta supuesta reticencia de «media docena» de funcionarios a abrir sus teléfonos es la carta que juega Burford para pedir castigos monetarios, bajo la premisa de que el país está obstaculizando el «discovery» (proceso de descubrimiento de pruebas) para localizar activos embargables.

La defensa argentina

Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza la defensa nacional, rechazan de plano la acusación. Fuentes oficiales sostienen que «la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes» y destacan que la entrega de información se viene realizando de manera «parcial y periódica» con la colaboración voluntaria de la mayoría de los involucrados.

El cronograma judicial ya está fijado:

Hoy (15 de enero): Burford presenta el pedido de desacato.



Burford presenta el pedido de desacato. 19 de febrero: Argentina debe presentar su escrito de defensa.



Argentina debe presentar su escrito de defensa. 23 y 24 de marzo: La jueza Preska convocó a una audiencia probatoria (evidentiary hearing) para definir si corresponde o no aplicar las sanciones.



Fallo YPF: el riesgo soberano

El movimiento de hoy es de alto riesgo para la Casa Rosada. Si Preska da lugar al pedido de desacato, Argentina podría enfrentar multas acumulativas en dólares que se sumarían a la ya abultada deuda principal. Además, una declaración de rebeldía judicial complicaría aún más la posición del país en el mercado financiero internacional, justo cuando el Gobierno busca bajar el riesgo país para volver a emitir deuda.