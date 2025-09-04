Fecene comenzó a reunirse con candidatos al Congreso y el primero fue Enzo Fullone de LLA

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene), la entidad que nuclea a las pymes de Vaca Muerta, comenzará a recibir a los candidatos a diputados y senadores, tanto de Neuquén como Río Negro, en el marco de los encuentros y mesas de trabajo que propicia regularmente. El primero que se presentó fue el candidato a Senador por la provincia de Río Negro, Enzo Fullone, del frente La Libertad Avanza.

Este encuentro, realizado en la zona de influencia de Vaca Muerta, busca generar un espacio de diálogo con los principales actores del sector energético. Es así que el candidato Enzo Fullone escuchó las propuestas y participó activamente en un debate constructivo con empresarios del sector energético sobre la continuidad de las reformas del Gobierno Nacional y las políticas que se implementarán en el futuro.

El encuentro permitió abordar temas clave para el desarrollo económico y energético de la región, en particular, aquellos relacionados con la inversión, la infraestructura y el crecimiento sostenible de la industria energética. Los referentes empresariales que estuvieron representaron a Fecene, Acipan, Capespe y a la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro.

Durante la reunión, se trataron temas fundamentales para la industria, como la seguridad jurídica para las inversiones y nuevos alcances del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -donde está el oleoducto VMOS y el proyecto de GNL de Southern Energy-, la creación de empleo en la región, la modernización del Estado y la necesidad de obras de infraestructura en la Cuenca .

Los empresarios también manifestaron su interés en la continuidad de las reformas que promuevan un entorno favorable para el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la industria energética.

«Fecene reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con los actores políticos y económicos para el fortalecimiento y crecimiento del sector energético en la región, y agradece la apertura del candidato Fullone para generar este espacio de intercambio y reflexión», manifestó la entidad a través de un comunicado.