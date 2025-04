Figueroa: «la historia va a decir que la Argentina te debe Horacio (Marin) el GNL»

Figueroa elogió a Marin y destacó que no es necesaria una planta de GNL.

En medio de la polémica política que se generó a partir de que el CEO de YPF, Horacio Marin, reconociera a Diario Río Negro que no habrá planta de GNL en Río Negro ya que el trabajo se realizará desde barcos factoría, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aprovechó un acto en el corazón de Vaca Muerta para no solo alertar que no es necesaria la construcción de una planta terrestre, sino también para realzar el trabajo impulsado por YPF y, personalmente, por Marin.

Durante la inauguración de la red de gas natural de Añelo, el epicentro de Vaca Muerta, Figueroa lanzó un claro mensaje y posicionamiento. Indicó que «nosotros visitamos el mundo, visitamos Latinoamérica, generamos mercados, damos seguridad a los inversores, estamos trabajando, y mucho de esto Horacio (en referencia a Marin) la Argentina te lo debe. Lo del GNL, la historia va a decir que la Argentina te lo debe».

Lejos de las chicanas políticas que desde ayer se dieron en varios puntos del país en torno al proyecto para exportar el gas de Vaca Muerta como gas natural licuado (GNL), Figueroa marcó que «la verdad es que cuando Horacio hablaba de esto, muchos miraban de reojo, muchos no creían, decían no se va a poder hacer. Muchos dicen que sí o sí hay que hacer una planta y etcétera en Río Negro. Y no, nada que ver».

Y remarcó que «acá hubo una persona que se puso todo al hombro, que le dio credibilidad, y que recorrió el mundo y sumó a otras personas que también comenzaron a creer. Y hoy el GNL ya se está proyectando en el tiempo y va a ser una realidad muy rápidamente».

La postura de Figueroa, al margen de los elogios al CEO de YPF, va en línea con las declaraciones que ayer realizó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien también destacó que no es un problema cambiar la planta terrestre por unidades flotantes y que sumó que es lo que acelera el proyecto exportador.

Cómo es el plan exportador del GNL

La iniciativa exportadora, bajo el nombre de Argentina LNG, contempla de momento la exportación de 28 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) que equivalen a cerca de 106 millones de metros cúbicos de gas natural por día, lo cual implica prácticamente duplicar la producción actual de todo el país.

La etapa Argentina LNG 1 corresponde al plan del consorcio Southern Energy que se formó inicialmente entre Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar para el montaje en 2027 de un barco factoría, el Hilli Episeyo, al sur de Las Grutas, en la costa rionegrina.

Este consorcio se amplió luego y sumó a las empresas YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y TotalEnergies. Y recientemente se conoció que sumarán un segundo buque fábrica, el MK 2, que está previsto que arribe también a la costa rionegrina en 2028, pudiendo entre ambos procesar 6 millones de toneladas métricas anuales de GNL (MTPA).

Y hoy obtuvo la aprobación por Nación para exportar hasta 11,7 millones de metros cúbicos de gas por día en forma firme por 30 años, siendo la primera exportación en obtener un permiso tan extenso en la historia argentina.

La etapa 2 del plan Argentina LNG corresponde al MOU firmado entre YPF y Shell para no solo exportar hasta 10 MTPA de GNL, sino que al memorandum contempla que la angloholandesa participará en toda la cadena productiva, es decir desde la perforación de nuevos pozos en Vaca Muerta, su transporte hasta la zona de Punta Colorada, licuefacción en buques y venta en el mundo, como offtaker.

Finalmente, la etapa 3 del plan es la que se acaba de firmar la semana pasada por medio de otro memorandum de entendimiento (MOU) entre YPF y la supermajor italiana ENI.

En este caso también ENI participaría en toda la cadena productiva y de venta, y no solo apunta a la exportación de 12 MTPA de GNL sino que si se logra el arribo de un gran buque licuefactor antes de tiempo, podría adelantarse a la fase 3 y comenzar a operar cerca de 2028.

Por ahora, las 3 etapas del plan contemplan 6 barcos factoría, la construcción de tres gasoductos exclusivos para la exportación desde Vaca Muerta, y claro está que cientos de nuevos pozos para contar con el gas que se licuará para ser luego exportado.