Formosa da el primer paso en la producción de arrabio verde y proyecta generar 3.300 empleos

La llegada de los primeros minerales es el punto de partida para el proyecto de Formosa.

El primer cargamento de minerales de hierro destinado a la Planta de Fermosa Biosiderúrgica arribó hoy al Puerto de Formosa marcando no solo la reactivación del complejo portuario, sino la cuenta regresiva para las pruebas para la producción de arrabio verde o acero verde, el primer desarrollo de este tipo en el país.

La carga llegó por vía fluvial a través del río Paraguay y consiste en un volumen de seis toneladas de minerales de hierro, mientras que también se espera el arribo de piedra caliza. Estos materiales son fundamentales para los procesos productivos de la planta.

Del operativo participó el gobernador, Gildo Isfrán, además representantes de REFSA, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, Vialidad Provincial y la empresa brasileña Modulax, responsable del desarrollo del proyecto en Formosa.

La llegada de estos insumos se produjo en paralelo al avance sostenido de la obra civil en el predio ubicado dentro del Polo Científico, que, según indicó el gerente del proyecto, Paulo Labatte, ya se encuentra «con un avance de 85 u 88%. Faltan los detalles, pero las partes principales de la planta, como el alto horno, ya se encuentran listas».

Un cambio para Formosa en la generación de empleo

La planta representa una de las apuestas industriales más importantes para la provincia y tendrá un fuerte impacto en la generación de empleo. Se proyecta la creación de más de 3.300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, además de una producción anual de 144.000 toneladas.

El proceso utilizará 160 hornos ubicados en diversos puntos de la provincia.

El presidente del Directorio de Recursos y Energía de Formosa (REFSA), Fernando De Vido, explicó que la instalación de la planta formaba parte de una «planificación que también incluye al desarrollo del puerto y de un desarrollo foresto industrial en el territorio. Todo es parte de una cadena de valor agregado».

Y detalló que, por año, se importarían 240.000 toneladas de minerales y 60.000 toneladas de piedra caliza, mientras que en la provincia se producirán 350.000 toneladas de leña para la elaboración de carbón vegetal.



