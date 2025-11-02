Fotogalería | El avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur: soldaduras, récords y el inicio de la etapa final

El proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó un nuevo hito fundamental al finalizar la última soldadura automática de la línea regular. Este tramo final se completó en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, ubicada en la costa atlántica de Río Negro, un punto estratégico para el almacenamiento y la futura exportación de crudo no convencional.

Histórico. Se realizó la primera soldadura del oleoducto de Vaca Muerta a la costa rionegrina.

La infraestructura, de 437 kilómetros de extensión y 30 pulgadas (762 mm) de diámetro, establece una nueva ruta troncal para el petróleo de Vaca Muerta. Su traza conecta la localidad de Allen, en el Alto Valle rionegrino, con la zona de Punta Colorada, en cercanías a Sierra Grande, ambos puntos neurálgicos dentro de la provincia de Río Negro.

Desde YPF confirmaron que se puso en marcha el Oleoducto Vaca Muerta Centro.

Trabajos en el oleoducto durante la semana pasada.

Desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Techint Sacde, a cargo de la ejecución de la obra, destacaron el intenso ritmo de trabajo, que incluyó un récord alcanzado en octubre. En ese mes se lograron soldar 175 uniones en una sola jornada, lo que equivale a un avance superior a los 4 kilómetros diarios. Esta marca superó un récord nacional previo, logrado en el tramo Allen–Chelforó, que había alcanzado 155 costuras soldadas en un día.

Fase final y un cruce clave para el Oleoducto Vaca Muerta Sur

Si bien las soldaduras automáticas de línea regular han concluido, el oleoducto ingresa ahora en su fase final de terminación. Esta etapa comprende las soldaduras lineales y, de particular relevancia para la provincia, el cruce subterráneo del Río Negro.

Este desafío técnico, programado para diciembre de 2025, se ejecutará mediante tecnologías dirigidas de última generación (HDD) para garantizar la seguridad ambiental y la integridad de la operación.

El oleoducto VMOS no está alcanzado en la nueva resolución.

Se estima que el ducto va a estar operativo para fines del 2026, con una capacidad de transporte de 180.000 barriles y se va a llegar al 2027 con 550.000 barriles día.

La traza del oleoducto VMOS recorre 437 kilómetros que unen en valle con el mar.

Gustavo Chaab, CEO de VMOS, subrayó la magnitud de los logros alcanzados y extendió su agradecimiento a las empresas y a los 1.500 trabajadores que participaron en la obra. Los equipos operaron desde tres campamentos móviles distribuidos a lo largo de toda la traza, sorteando exitosamente 76 cruces especiales que incluían rutas y arroyos.

Se informó que la obra emplea a más de 1.500 personas, provenientes de Río Negro y Neuquén.

VMOS completó la soldadura y comienza una nueva etapa.