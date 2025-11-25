Genneia rompe su récord y coloca bono verde por 400 millones de dólares

La colocación exitosa del bono verde marca un nuevo récord para la empresa. (Foto: gentileza)

La empresa generadora de energías renovables Genneia logró un nuevo récord al colocar un bono internacional por un total de 400 millones de dólares, que la consolida como el mayor emisor de bonos verdes del país, al superar los 1.280 millones de dólares emitidos hasta la fecha.

El monto superó ampliamente su expectativa inicial de 300 millones de dólares, e incluso hubo ofertas de más de 860 millones de dólares, lo que demuestra un interés sostenido de los inversores globales en los activos verdes de la compañía y el desarrollo de la energía sostenible en Argentina.

Con los fondos obtenidos, Genneia optimizará su perfil de vencimientos y habilitará inversiones clave, como nuevos desarrollos eólicos y solares.

Las características principales del bono verde

Se trata de una Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX tiene una tasa de interés fija del 7,75% con pagos semestrales y un rendimiento del 8%. Tiene un plazo de ocho años, y se amortizará en tres cuotas anuales consecutivas del 33%, 33% y 34%.

Las entidades locales e internacionales que participaron la colocación fueron Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.

La operación se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Además, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.

Según indica Genneia, la emisión reafirma su liderazgo en el mercado local y su compromiso con la transición energética, lo que ayuda a impulsar proyectos que contribuyan a un futuro más limpio y sostenible.