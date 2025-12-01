GeoPark anuncia que invertirá hasta 100 millones de dólares en Vaca Muerta en 2026

GeoPark anunció que planea invertir hasta 100 millones de dólares en 2026 en sus áreas de Vaca Muerta.

En la hoja de ruta hasta 2028 la petrolera GeoPark, anunció que debido a la exitosa integración de los bloques de Vaca Muerta Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, invertirán en el crecimiento material de largo plazo en la formación shale. La empresa está enfocada en acelerar la actividad de perforación para lograr un salto significativo en la producción y el flujo de caja.

En 2026, el programa de gastos de capital de la compañía de 190 a 220 millones de dólares, respaldará una producción de 27.000-30.000 barriles equivalentes de petróleo entre Colombia (24.500-26.000 boepd) y Vaca Muerta (2.500-4.000 bepd).

Se espera que la mezcla de producción sea aproximadamente 97% petróleo y 3% gas natural, con 12% no convencional y 88% convencional. Estos hitos estratégicos proporcionan una base sólida para que GeoPark cumpla con sus objetivos de mediano plazo.

¿En qué consiste la inversión?

El plan de inversión para el año que viene en la región contempla la realización de 5 pozos en Loma Jarillosa Este y Puesto Silva que rondan los 80 a 100 millones de dólares.

El enfoque está puesto en acelerar la actividad mediante la finalización de la perforación, el fracking y la puesta en producción de un pad de 5 pozos, la instalación de rod pumps en 3 pozos, el mejoramiento de las instalaciones en el bloque Loma Jarillosa Este y el avance en los permisos para el bloque Puesto Silva Oeste y para las facilidades compartidas.

Según informaron desde la empresa, el equipo de GeoPark ha logrado avances significativos en acelerar la perforación en Vaca Muerta. El incremento de producción de la compañía, originalmente esperado para 2027, ahora se anticipa para 2026, año en el que la tasa de salida proyectada es de 5.000–6.000 barriles de petróleo por día. Esto adelanta el crecimiento y fortalece la perspectiva de producción y flujo de caja de mediano plazo.

El Chief Executive Officer de GeoPark, Felipe Bayon, sostuvo que “nuestra estrategia es clara: fortalecer y maximizar nuestra plataforma base en Colombia y construir un nuevo motor de crecimiento de largo plazo en Argentina«.

Y remarcó que «sobre la base del redireccionamiento logrado en 2025, el Programa de Trabajo 2026 equilibra la generación de caja en el corto plazo con las inversiones iniciales necesarias para transformar la escala de nuestro negocio y fortalecer la resiliencia futura de los flujos de caja(…)«.

Un redireccionamiento estratégico con desarrollos positivos

La empresa avanza a paso firma con una serie de ejes estratégicos que proporcionan una base sólida para que GeoPark cumpla con sus objetivos de mediano plazo. El Programa de Trabajo 2026 permite alinear el capital con las oportunidades de mayor valor y llevar la estrategia a la acción.

Entre los hitos más relevantes se destaca el aumento sustancial del 22% en las reservas 2P OOIP, equivalente a 206 millones de barriles, certificado por DeGolyer and MacNaughton (D&M), lo que consolida una base más robusta para incrementar reservas y producción futura, optimizar el desarrollo de activos y potenciar la ventaja operacional de GeoPark.

Asimismo, Colombia marcó un punto de inflexión temprano en producción durante el 2025, anticipando crecimientos para 2026 gracias a la optimización de la base, iniciativas de recobro mejorado y el sólido desempeño de pozos.

Finalmente, la certificación de reservas 2025 reflejó un aumento interanual del 38% en las reservas 2P y elevó la vida de reservas a 12,7 años, reforzando la visibilidad de producción y el valor sostenible de la compañía.