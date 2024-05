Gerold alertó que «es ilegal» el manejo que hace Nación del fondo fiduciario del gas

Lo que diga el titular de la consultora G&G Energy Consultants, Daniel Gerold, es seguido de cerca por todas las empresas del sector energético que lo consideran el más reconocido consultor del país. Y es por esto que tiene especial peso la advertencia que realizó sobre el manejo que realiza el gobierno nacional de los fondos fiduciarios de Zona Fría y Zona Patagónica al cual tildó lisa y llanamente como «ilegal».

Para poner en contexto las declaraciones de Gerold hay que recordar que desde el inicio de la gestión, el Gobierno retuvo los aportes del Fondo Fiduciario de las leyes 25.565 y 27.637, las denominadas leyes de Zona Patagónica y Zona Fría del gas, respectivamente.

Dicho fondo no son recursos del Tesoro Nacional, se trata de un aporte que todos los meses realizan los casi 9 millones de usuarios del servicio de gas natural por redes, que deben abonar el 5,4% de su factura para solventar ese fondo que está destinado a cubrir los descuentos por zona que se realizan en las tarifas.

En el caso de la Zona Patagónica el descuento es del 50% del valor base del gas, el precio llamado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del 30 al 50% en el caso de la Zona Fría que es mucho más amplia que su hermana sureña, a razón de 900.000 usuarios en Patagonia y 3,1 millones en Zona Fría.

Lo que hizo el gobierno hasta mediados de mayo fue retener esos aportes, que sumarían cerca de 10.000 millones de pesos, y recién en ese momento comenzó a girar parte de los mismos a las distribuidoras que venían aplicando los descuentos pero sin tener el dinero para ello.

El Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue quien «blanqueó» esta irregularidad el pasado 16 de mayo cuando indicó que se había dado la autorización para girar parte de los fondos a las empresas que desde diciembre debían recibirlos, y precisó que el giro no sería por los 10.000 millones sino por 4.200 millones de pesos, es decir, menos de la mitad.

«No hay una explicación» a la medida, aseguró Gerold a Radio Con Vos y marcó que «esto lo tienen que normalizar antes de ayer, porque es ilegal». El consultor marcó que «es un fondo fiduciario donde el que administra es el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, y no es plata del Tesoro, de nadie, es un fideicomiso que se hace así para no violarse y hay una ley de la Nación que no se puede desconocer«.

Ante lo que agregó que «me sorprenden mucho las cosas que se hacen. Observo esta violación de la ley, porque eso es lo que es. Dicen que fue por tres meses y ahora se regulariza, pero me parece asombroso».

Gerold: «El Estado está cometiendo un grave error»

El titular de G&G Energy Consultants se refirió también a la polémica abierta en torno a la deuda acumulada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que ronda los 2.000 millones de dólares en pagos no efectuados a las productoras de gas y de energía eléctrica de todo el país.

«Esto fue un default», remarcó Gerold sobre el corte de pagos para el que Nación fijó el pago con un bono (AE38) pagadero a 14 años, y que de querer cobrarse hoy cotiza al 50%. «Salió una resolución de la Secretaría de Energía que extendió el plazo de definición para aceptar la propuesta impuesta por el gobierno, pero que además instruye a Cammesa a que modifique su procedimiento que rige desde 1992. Estos son que la plata que entra y lo que se paga es lo más antiguo que se debe. Eso se modificó y lo que se paga es a partir de marzo, lo cual es un default en muchos contratos que existen explícitamente», detalló.

El especialista indicó que «es muy difícil de comprender» la razón de tal medida, ya que indicó que «ahora el Gobierno tomó la decisión más importante de lo que va de su mandato, no la dijo, pero la decisión es que no va a aumentar las tarifas en el invierno. Entonces alguien tiene que pagar la diferencia porque desde el primero de mayo aumentan los precios de gas y los costos son enormes ¿Y quién va a pagar esto? Las empresas, porque el precedente es ese».

Gerold destacó que «es un problema de gigantesco lo que están haciendo», y consideró que «es un tema que pienso que se va a agravar, lamentablemente, porque se va a reiterar«.

Mientras sostuvo que «no tengo una una razón, es muy poco razonable lo que está haciendo el Gobierno, porque justamente es muy contradictorio con el mensaje que genuinamente está tratando de enviar» en torno al liberalismo, alertó sobre las consecuencias negativas que podría traer aparejado.

Desconfianza para las futuras inversiones

«Hay funcionarios de ciertos sectores que evidentemente creen que igual se invierte, que es un poco indistinto esto de modificar total son tres mese,s dos meses, y no es así. Por eso pienso que es un enorme error y me da mucha pena que se cometan este tipo de errores, porque esto muchas veces se adopta por necesidades de muy corto plazo y después tienen heridas profundas».

Gerold recordó «el DNU de agosto del 2019 donde el expresidente Macri congeló los precios del petróleo, de los combustibles y del tipo de cambio que debían aplicarse en los contratos que hubiera y eso tuvo heridas y huellas muy profundas. Se pensaba que era una cosita de corto plazo porque tenía las PASO, pero tuvo consecuencias de más largo plazo lamentablemente».

Y en ese sentido consideró que «el corto plazo está complicado, porque la señal es muy contradictoria que el gobierno promueva una ley que creo que es positiva, el capítulo que se llama de Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), y a la vez, por una cuestión coyuntural que las resoluciones indican que son excepcionales y entonces están autorizados a hacer, no se cumplen las reglas que había de antes».

Por lo que planteó que de cara a atraer grandes inversiones, como las buscadas para el Gas Natural Licuado (GNL) con el RIGI, reconoció que no sabe quién podrá confiar en Argentina.