GLP: «Si no se llega a un acuerdo, se puede llegar a paralizar la actividad»

El presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), Pedro Cascales señaló que de no llegarse a un acuerdo salarial con la Federación Argentina de Petroleros, Gas y Biocombustibles, podría llegar a paralizarse la producción de Gas Licuado Petróleo (GLP). «Hay 20 millones de argentinos que dependen de este tipo de gas», advirtió.

Empresarios iban a reunirse hoy con el gremio. Sin embargo, de común acuerdo definieron postergar el encuentro hasta el 12 de octubre » así que ahora estamos en una instancia para tratar de llegar con algún tipo de acuerdo», señaló Cascales en A24. El lunes la Federación decidió paralizar la producción de GLP ante la falta de acuerdos de recomposición salarial.

El referente explicó que el acuerdo paritario vigente comprende el periodo desde el 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023. Este plantea incrementos del 30% en varios tramos hasta septiembre «cosa que se está cumpliendo y en el acuerdo habíamos fijado esa negociación de octubre para ver cómo seguíamos el trimestre o semestre que siga a ese».

«Buscamos negociar antes de esa fecha porque somos conscientes que la inflación es muy alta y tenemos que dialogar este tema. Lamentablemente, en el acuerdo nosotros planteamos un monto que el sindicato consideró que era escaso: era un 70% de incremento, el sindicato quiere un 80% y además un par de puntos que tienen que ver con modificar el convenio«, explicó el referente.

El convenio «funciona hace 11 años y nosotros entendemos que no es ni el momento ni la urgencia ahora de tratar ese tema«. Tanto la falta de acuerdos en el pedido de recomposición salarial como los puntos a modificar del convenio desencadenaron «un paro de plantas el lunes que después el ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria», aseguró.

Cascales aseveró que existe la posibilidad de tener que «paralizar la actividad» si no se llega a un acuerdo. «Lamentablemente este es un sector muy importante porque hay 20 millones de argentinos que dependen del GLP no solo el envasado. Hay cuatro provincias que dependen exclusivamente del combustible gaseoso con el gas embasado también o del gas a granel», señaló.

El referente hizo alusión al contexto de reclamo y señaló que la industria ha transitado un esquema de precios «que vienen siendo totalmente deficitarios«. Explicó que desde el gobierno anterior están «con precios muy atrasados, la actual administración ha prometido actualizar, pero nosotros estamos trabajando a pérdida operativa«.

A su vez, «estamos con un no pago de una asistencia económica transitoria que el gobierno nos debe desde marzo, febrero de este año que equivale a la masa salarial mensual», reclamó.

A su turno, el secretario Gremial e Interior de la Federación, Mario Lavia explicó que iniciaron «una medida de acción directa dispuesta por los cuerpos orgánicos de nuestra Federación el día lunes 26 y tenemos por delante una conciliación obligatoria de un plazo de 15 días que ha establecido el ministerio de Trabajo. Nosotros salimos a cumplir como lo hemos hecho siempre como organización sindical».

«Los datos son preocupantes y nos llevan a una virulenta inflación que están devorando los salarios permanentemente. Acá se ha hablado de una recomposición salarial de 70% que ha estado ofreciendo el sector empresario cuando sabemos que esos niveles para el tiempo de la paritaria que tenemos todos nosotros se va a superar holgadamente«, remarcó.

Por eso, expresó, el pedido de recomposición salarial incluye una clausula de revisión «para que más o menos tengamos niveles de recuperación de los salarios acorde a lo que nos está pasando. Cabe recordar que hace más de doce años que no tenemos la posibilidad de mover capítulos convencionales» relacionados con el salario. «Esto es a lo que se niega sistemáticamente el sector empresario«, aseveró.

«Nosotros de este lado no tiramos a ninguna negociación que tenga que terminar violenta. Todo lo contrario. Estamos dando señales para que, de alguna manera, podamos establecer canales de dialogo no solo con las partes en cuestión si no también con la secretaría de Energía a través del ministerio de Economía», cerró.