Detuvieron al jefe de Migraciones en Chubut: está acusado de presunta malversación de fondos públicos

El delegado era titular de la representación de Chubut a nivel nacional. Es acusado de desviación de fondos públicos (Foto: gentileza)

El jefe de la delegación en Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Ernesto Rinaldi, fue detenido en Chubut. El funcionario fue acusado de presunta malversación de fondos públicos y quedó a disposición de la Justicia federal.

Rinaldi estaba al frente de la oficina de Migraciones en Rawson desde 2024 y es identificado como uno de los referentes de La Libertad Avanza en la provincia. Según trascendió, mantenía cercanía política con el diputado nacional César Treffinger.

Fuentes locales detallaron esta semana que se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Trelew hasta dar con el paradero de miembro político de La Libertad Avanza.

Tras el arresto, el funcionario fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para comparecer ante la Justicia y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. La causa investiga un presunto manejo irregular de fondos dentro del organismo nacional.

El operativo fue ordenado por el juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de CABA. La detención fue concretada por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina durante la jornada del miércoles.

La causa quedó bajo la órbita del fuero penal económico, que suele intervenir en delitos vinculados a administración fraudulenta, evasión y utilización indebida de recursos estatales. La investigación continúa en etapa preliminar y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Detuvieron en Chubut al jefe nacional de Migraciones: los cargos en contra de Carlos Ernesto Rinaldi

De acuerdo con fuentes locales, la investigación judicial busca determinar si existieron desvíos de dinero o maniobras incompatibles con la función pública mientras Rinaldi ejercía la conducción de la delegación de Migraciones en Chubut.

El caso provocó repercusiones inmediatas en el escenario político provincial debido al vínculo del detenido con dirigentes libertarios de la región. Hasta el momento, desde el espacio político no hubo comunicados oficiales sobre la situación judicial del funcionario.

En paralelo, fuentes vinculadas al expediente indicaron que se analizarán movimientos administrativos y documentación interna de la delegación de Rawson para establecer el destino de los fondos observados por la Justicia. Hasta el momento no se conoce la cifra especulada por la cual se le acusó de retirar sin autorización legal.

Con información de Infobae