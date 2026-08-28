Estados Unidos respalda el rumbo económico de Javier Milei, pero el mercado interno modera el entusiasmo: las señales contrapuestas

El mercado argentino y sus proyecciones se enfrentan a señales contrapuestas. Por un lado, el Gobierno asegura un crecimiento, postura avalada por Estados Unidos al destacar la «notable transformación económica y fiscal» del país; por otro, los analistas privados moderan este entusiasmo al recortar sus expectativas de desarrollo para 2026.

El respaldo de Estados Unidos

El país estadounidense destacó la «transformación» de Argentina durante la gestión de Javier Milei y al mismo tiempo planteó la necesidad de avanzar con el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) alcanzado entre ambos países.

Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, mantuvo una reunión en Buenos Aires con el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el encuentro, ambas partes analizaron la relación económica bilateral y los próximos pasos del entendimiento comercial.

Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, junto al canciller Pablo Quirno

Al cierre del encuentro, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) emitió un comunicado en el que señaló que Goettman destacó la profunda transformación económica y fiscal de la Argentina, al tiempo que celebró la oportunidad de fortalecer la relación bilateral. Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de ratificar el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) como un instrumento clave para consolidar la visión estratégica que comparten Washington y Buenos Aires.

Por su parte, Estados Unidos aseguró que continuará cumpliendo los compromisos asumidos y reconoció los avances realizados por la administración argentina en las obligaciones previstas en el entendimiento. En esta línea, Washington destacó entre los compromisos pendientes la reducción de aranceles argentinos sobre bienes provenientes de Estados Unidos.

La administración estadounidense sostuvo que espera continuar trabajando con la Argentina para lograr la implementación integral del ARTI y potenciar así los beneficios económicos de ambos países.

El pronunciamiento constituye un nuevo gesto de respaldo del Gobierno de Donald Trump al rumbo económico de Javier Milei, desplazando ahora la atención hacia la ratificación y aplicación efectiva de este acuerdo comercial bilateral.

Privados recortaron sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2026

Mientras el Gobierno asegura un crecimiento económica, los privados cortaron sus expectativas. Tanto analistas como inversores y consultoras cambiaron sus proyecciones para este 2026.

Las previsiones continúan en terreno positivo, aunque el optimismo sobre el crecimiento económico fue perdiendo fuerza en los últimos meses. Según especialistas, la pérdida de impulso responde a varios factores: datos de actividad inferiores a los previstos, un freno en el crédito en pesos en medio de un pico de morosidad y la persistente dificultad del Gobierno para colocar deuda en los mercados internacionales a tasas razonables.

La directora de estrategia macro y soberana de Latin Securities Argentina, Bárbara Guerezta, planteó que la economía estuvo estancada en los últimos meses y en diálogo con la agencia internacional Bloomberg, explicó: «La economía se encuentra actualmente estancada: desde el pasado diciembre hasta hoy, la economía no ha crecido en términos ajustados estacionalmente. El gobierno decidió mantener una política monetaria mucho más restrictiva de lo que esperábamos al no recurrir al endeudamiento exterior, y esa fue una de las razones por las que revisamos nuestra proyección».

En este sentido, Latin Securities Argentina redujo su proyección de crecimiento para este año al rango de 2% a 2,5% cuando en enero pasado era de 3% a 3,5%.

Por su parte, la consultora EcoGo también recortó las cifras. Al inicio del 2026 calculaban un crecimiento de 2,7% para PBI, pero ahora el porcentaje cayó a 2%, una baja de 0,7 puntos porcentuales. El economista Lucio Garay, detalló: «Luego de las elecciones la recuperación de la actividad fue más lenta. El crédito no volvió a ser un driver de la economía en gran medida por los niveles de morosidad que alcanzaste en paralelo a la caída del ingreso disponible. Por otra parte, la aceleración inflacionaria que hubo a principio de año también demoró la recuperación de poder adquisitivo que incidió negativamente en el consumo y que explica parte del recorte en las proyecciones de crecimiento».

En tanto, Analytica indicó que el recorte de la proyección de crecimiento fue marginal ya que la cifra que esperaban nunca estuvo tan alta como la de sus pares. En este sentido Claudio Caprarulo, declaró: «Nuestro escenario base se encuentra levemente por debajo del 2% de crecimiento, respecto a nuestra proyección inicial hicimos un recorte marginal. Los drivers del consumo interno desde fines del año pasado marcaban señales de estancamiento, mientras se descontaba que la política fiscal y monetaria del Gobierno continuaría siendo contractiva».

Las sucesivas revisiones también quedaron reflejadas en los informes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaboradas por el BCRA. En julio, la mediana de las proyecciones de crecimiento del PBI para el cierre del año descendió al 2,7%. Esto representó una reducción de 0,8 p.p. respecto de la estimación de diciembre de 2025, cuando la perspectiva se ubicaba en el 3,5%.

Según lo informado, el REM de diciembre 2025 ya marcaba una diferencia pronunciada respecto de las proyecciones oficiales del Gobierno que contempló en el presupuesto anual una meta de crecimiento del 5%. Los economistas consultados por el Banco Central recortaron esa expectativa y la ubicaron en 3,5%, casi 1,5 p.p. por debajo de la cifra establecida en el presupuesto.

Por otra parte, el FMI ratificó su proyección de crecimiento para la Argentina en el último World Economic Outlook (WEO), presentado a principios de julio, al sostener una estimación de expansión del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027. En contraste, el organismo internacional recalculó las perspectivas de varias de las principales economías globales, con mejoras para Brasil y China frente a recortes para México y la zona euro.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae