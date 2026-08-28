YPF en Río Negro: se realizaron iniciativas de educación y desarrollo de proveedores en Sierra Grande y San Antonio Oeste

Las actividades apuntaron a acompañar la formación de los jóvenes así como las capacidades de proveedores locales en la zona. Foto: gentileza.

YPF, junto con el Gobierno de Río Negro, llevaron adelante esta semana una serie de actividades en Sierra Grande y San Antonio Oeste orientadas a acompañar la formación de jóvenes, fortalecer las capacidades de proveedores locales y generar nuevas oportunidades para las comunidades de la región.

En San Antonio Oeste se desarrolló una nueva edición de Mundo YPF, una iniciativa de la Academia de Proveedores de la compañía destinada a acompañar el crecimiento de empresas locales y ampliar su participación en las oportunidades vinculadas con la industria energética y, particularmente, con los proyectos que avanzan en Río Negro.

El encuentro reunió a más de 40 empresas de San Antonio Oeste y Sierra Grande que ya habían participado de instancias previas de capacitación. La jornada incluyó mesas de diálogo, intercambio de experiencias, presentación de casos de éxito y espacios de vinculación, con el objetivo de promover la asociatividad, la competitividad y crecimiento del entramado productivo regional.

En San Antonio Oeste se desarrolló una nueva edición de Mundo YPF, una iniciativa de la Academia de Proveedores de la compañía. Foto: gentileza.

En paralelo, en Sierra Grande, la Fundación YPF, junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Chubut —sede Puerto Madryn— realizó una nueva Jornada de Vocaciones, propuesta educativa destinada a acercar a estudiantes del nivel secundario al mundo de la ciencia, la tecnología y la energía.

La actividad convocó a más de 100 alumnos del último año de la ESRN N.° 39 y del Centro de Educación Técnica N.° 12. A través de distintas experiencias prácticas, los estudiantes participaron de experiencias prácticas y espacios de aprendizaje diseñados para acompañar la elección de sus futuras trayectorias educativas y laborales.

Entre las actividades se destacaron la maqueta interactiva V4LE, que permite comprender el funcionamiento de la industria energética desde la producción hasta el consumo, y la Sala de Escape de la Energía, una propuesta basada en desafíos que apunta a desarrollar el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

La jornada incluyó además experiencias de robótica educativa con los dispositivos IKO y OKI, demostraciones de impresión 3D y talleres de creación con lápices 3D. También se pudo conocer la oferta académica de la UTN, programas de bienestar universitario y distintas iniciativas de divulgación científica.

En Sierra Grande, la Fundación YPF realizó una nueva Jornada de Vocaciones, que convocó a más de 100 estudiantes. Foto: gentileza.

Como parte de las actividades, YPF presentó además el proyecto Argentina LNG a la comunidad empresaria local, autoridades de ambos municipios y fuerzas vivas como Bomberos y Protección Civil, compartiendo información sobre el avance de la iniciativa y las oportunidades que su desarrollo podría generar para la economía local.

Las actividades forman parte de la estrategia que YPF desarrolla junto con organismos públicos, instituciones educativas, empresas y organizaciones comunitarias para ampliar las capacidades locales, promover la formación de talento y acompañar el desarrollo productivo de Río Negro.